Ti štirje znaki opozarjajo, da partner ni pravi za nas

Včasih se nam zdi vedenje ljubljene osebe, tudi če je nekoliko pretirano, znak ljubezni, ker morda hočemo verjeti, da je to ljubezen, a pogosto gre v ozadju za druga čustva in težave, ki niso povezane z romantiko.

Bodite pozorni na opozorilne znake, da se odnos ne razvija v pravo smer.

Preverjanje

Nič ni narobe, če si vaš partner želi vedeti, kje ste ali s kom ste, a vse ima meje. Nenehno preverjanje je nesprejemljivo, saj kaže na partnerjevo nezaupanje, ki je posledica njegove nesamozavesti. Če se boste oglašali na vsak klic in vsak esemes in bili partnerju nenehno na voljo, se bo nadzor samo stopnjeval.

Zasipavanje s sporočili

Pride trenutek, ko ne morete takoj odgovoriti na partnerjev klic, kar je povsem običajno, vendar se vaš partner odzove tako, da vas zasuje z esemesi oziroma neodgovorjenimi klici, in to počne, dokler se ne javite. To je izsiljevanje in iskanje pozornosti, saj nikogar niste zapustili, le časa niste imeli. Takšno obnašanje ni zrelo in vam lahko prinese težave.

Neprijetni pogovori

Vsi imamo boleče skrivnosti, o katerih težko govorimo ali pa jih naslovimo le redko, in še to z najbližjimi, kamor spada tudi partner. Vsi imamo meje, vsak se odloči, kdaj se je pripravljen pogovarjati o zanj neprijetni stvari. Če partner pritiska na vas tako, da ne išče rešitve, ampak vas stiska v kot, vam odpira stare rane in vas ponižuje, je to čustveno izsiljevanje, namenjeno nadzoru in poslabšanju vaše samopodobe. Je znak, da vas ne spoštuje.

Družbena omrežja

Vsi smo veseli, kadar nam partner všečka fotografijo na družbenem omrežju, malo manj pa nas razveseli spoznanje, da nas partner na družbenih omrežjih zalezuje, nas sprašuje, kaj pomeni določen komentar, zakaj smo napisali to in ono, kdo je ta in ta, ki nam je všečkal objavo ... Družbena omrežja ne bi smela biti tako pomemben del odnosa, ampak malenkost, ki nam začini življenje.