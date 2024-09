Te rastline posadite za jesensko vzdušje

Ko se menjajo letni časi, mnogi radi nekoliko osvežijo tudi zasaditve na okrasnih gredicah, še posebno v zunanjih loncih in koritih. Običajno v tem letnem času vidimo veliko vresja pa ciklame, mačehe, netreske, homulice, okrasne trave, čilije in paprike, tisti z več prostora, ki imajo na voljo vrt oziroma okrasne gredice, pa jeseni običajno uživajo v čudovitih barvah aster in krizantem.

Ne glede na to, kaj bomo zasadili v lonce in korita, pa je dobro upoštevati nekaj nasvetov strokovnjakov glede kombiniranja različnih rastlin. Da bi ustvarili bogatejši videz, izberemo rastline različnih višin, tem pa dodamo še kakšno vzpenjavko, ki bo v tem primeru kot slap padala iz lonca, na primer bršljan.

Brez mačeh si jesen težko predstavljamo. FOTO: Ballycroy/Getty Images

Vresa in okrasna paprika

Sicer pa je treba tudi pri sezonskih okrasnih zasaditvah upoštevati, da kombiniramo rastline, ki imajo čim bolj podobne zahteve glede svetlobe in vode, sicer bodo preživele le nekatere. Krasna jesenska kombinacija je tako denimo vresa in okrasna paprika, pa vresa in nižje sorte krizantem, ciklame, okrasne trave, vrese in bršljan.

Če imamo na voljo več prostora, ni treba vseh rastlin zasaditi v eno korito ali posodo, določimo del terase, balkona ali vrta in po njem razporedimo posamezne lonce, za to nam bodo še posebno hvaležne krizanteme, ki ustvarijo precej bujne grmičke.

Izberemo rastline različnih višin, da bo gredica bolj razgibana. FOTO: Togapix/Getty Images

Med posamezne lonce – pogumnejši si lahko omislijo take različne velikosti, oblike in barve – nato razporedimo drugo jesensko okrasje, denimo buče, lahko tudi kakšno kocko sena, nekaj kostanjevih ježic, kakšno lepo vejo, ki smo jo našli med sprehodom po gozdu, kos lubja, pa seveda kamne različnih barv in velikosti … Tako bomo dobili čudovito rustikalno okrasje, s katerim lahko popestrimo tudi stopnišče pred hišo.

