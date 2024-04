Tako zaužiti smrekovi vršički so najbolj zdravi (in kaj vse lahko iz njih nastane)

Vendar to še zdaleč ni edini način uporabe z vitaminom C bogatih poganjkov, ki med drugim krepijo odpornost in zaradi snovi v eteričnih oljih, med katerimi pri vršičkih izstopa limonen, lajšajo kašelj in spodbujajo izločanje sluzi iz dihal, piše nutriplanet.org.

Vršički so prav tako bogati z minerali, kot sta kalij in magnezij, ter vsebujejo protibakterijske snovi. Delujejo pomirjujoče, sproščujoče, zagotavljajo energijo in blažijo spomladansko utrujenost.

Zaradi karotenoidov varujejo pred kroničnimi vnetnimi boleznimi, zlasti pred boleznimi oči.

V njih je še klorofil, ta je zaslužen za prenos kisika po telesu, nevtralizira delovanje prostih radikalov, pomaga pri uravnavanju količine sladkorja v krvi in pospešuje celjenje ran.

Največkrat iz njih nastane sirup. FOTO: Madeleine_steinbach/ Getty Images

Čeprav se največkrat uporablja smrekove vršičke, so v naravni medicini uporabni tudi vršički drugih iglavcev, zlasti bora.

Čaj iz vršičkov

Za pripravo čaja so dobri sveži ali posušeni smrekovi vršički.

Potrebujete:

štiri žlice vršičkov

en liter vode

Priprava:

Vršičke prelijte z vrelo vodo in počakajte od 10 do 15 minut.

Čaj precedite in ga po želji sladkajte z medom.

Zdravilni učinki čaja

Pomaga pri vseh boleznih dihal in lajša kašelj.

Krepi odpornost.

Pomaga pri premagovanju spomladanske utrujenosti.

Pomaga pri boleznih ledvic, blaži simptome vnetja mehurja in težav s prostato.

Spodbuja prekrvitev.

Spodbuja znojenje.

Pomaga pri žolčnih kamnih in čisti kri.

FOTO: Getty images

Kako še lahko uporabite vršičke?

Dokler so mehki in sveži, lahko grizljate presne. Tako boste najbolje izkoristili hranljive in zdravilne učinkovine.

Lahko jih za okus dodate vodi.

Iz njih lahko pripravite sirup, ki blaži dihalne težave.

Dodate jih lahko solati.

Iz njih lahko pripravite masažno olje: z njimi napolnite kozarec, prelijte jih z oljem (mandljevim, avokadovim ali olivnim), kozarec zaprite in pustite vsaj tri tedne, precedite in olje uporabljate za masažo.

Z dodatkom sladkorja lahko olje postane piling. Zaradi v vršičkih prisotnih snovi, zlasti vitamina C, tako olje kot piling izjemno pozitivno vplivata na kožo.

Sveže lahko dodate smutijem in tako povišate količino vitamina C v njih.

Iz njih lahko nastane pesto

Sestavine:

od 150 do 200 gramov smrekovih vršičkov

šop sveže bazilike

30 gramov pinjol

pol žličke himalajske soli

sok četrtine limone

30 mililitrov vode

FOTO: Shutterstock

Priprava:

Vse našteto zmešajte v sesekljalniku, da nastane homogena masa. Stresite jo v posodico in jo dobro zaprite. Pesto lahko v hladilniku hranite nekaj tednov.

Z njim bodo odlične omake za testenine, njoke, riž, dober je kot namaz na kruhu.

Če nimate pinjol, jih lahko nadomestite z drugimi oreščki.

Še opozorila

Kako varno nabirati vršičke?

Drevesa, s katerih jih nabirate, naj bodo vsaj sto metrov oddaljena od ceste.

Vršičke nabirajte z različnih vej in dreves, da ne bi preveč zavrli rasti smreke ali drugega iglavca, saj tam, kjer odtrgate vršiček, drevo ne raste naprej.

Spoštujte gozdni bonton, s količino ne pretiravajte in vršičkov ne nabirajte z mladih smrečic ter smrečic, ki so posajene za pogozdovanje.

S količino ne pretiravajte, tam, kjer odtrgate vršiček, namreč drevo ne raste naprej. FOTO: Shutterstock