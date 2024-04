Presenečeni boste! Ta vsakdanja živila vsebujejo ogromno mikroplastike

»Koliko plastike boste imeli za večerjo, gospod? In vi, gospa?« Čeprav se to sliši kot besedilo satiričnega televizijskega skeča, raziskave kažejo, da je v njem vse preveč resnice.

Glede na študijo iz februarja 2024 je bilo 90 odstotkov vzorcev živalskih in rastlinskih beljakovin pozitivnih na mikroplastiko, drobne polimerne delce, ki so lahko veliki od enega mikrometra do 5 milimetrov. Vse, kar je manjše od 1 mikrometra, je nanoplastika, ki jo je treba meriti v še manjših enotah, piše CNN.

Koliko gramov plastike se skriva v takšni pojedini? FOTO: Shutterstock

Glede na študijo iz leta 2021 plastiki niti vegetarijanci ne morejo pobegniti. Če so delci dovolj majhni, lahko sadje in zelenjava absorbirata mikroplastiko skozi koreninske sisteme in jih preneseta v stebla, liste, semena in plodove.

Študija iz leta 2023 je pokazala, da ima od soli največ plastike groba himalajska rožnata sol, izkopana iz zemlje, sledita ji črna in morska. Glede na študijo iz leta 2022 je z njo obogaten tudi sladkor.

Izogibajte se čaju v vrečkah

Čajne vrečke, od katerih so plastične standardne, lahko v napitek sprostijo ogromno delcev. Raziskovalci na univerzi McGill v Quebecu v Kanadi so ugotovili, da je uporaba ene plastične čajne vrečke v vročo vodo sprostila približno 11,6 milijarde mikroplastičnih in 3,1 milijarde nanoplastičnih delcev.

Veliko živil lahko kupimo rinfuzno v posebnih trgovinah pa tudi pri večjih trgovcih. FOTO: Thinkstock/Getty Images

Krivec je tudi riž. S 100 grami (1/2 skodelice) riža ljudje zaužijejo tri do štiri miligrame plastike – številka je še višja pri instant različici. Pravijo pa, da lahko vsebnost plastike zmanjšate za do 40 %, če riž operete. S tem znižate tudi ravni arzena, prav tako prisotnega v tem živilu.

Ne pozabimo na vodo v plastenkah. Študija iz marca letos je pokazala, da je en liter te vode v povprečju vseboval 240.000 plastičnih delcev iz sedmih vrst plastike, vključno z nanoplastiko.

Čaj je najbolje nabrati ali ga kupovati rinfuzno v čajnicah, kamor lahko pridete s svojo posodo in jo tam napolnijo.

Nevarnosti za zdravje ljudi

Medtem ko so mikroplastiko našli v človeških pljučih, placentnem tkivu, materinem mleku in krvi, je bilo do nedavnega zelo malo raziskav o tem, kako to vpliva na telesne organe in funkcije.

Študija iz marca letos je pokazala, da je pri ljudeh z mikroplastiko ali nanoplastiko v vratnih arterijah dvakrat večja verjetnost, da bodo v naslednjih treh letih doživeli srčni infarkt, možgansko kap ali umrli zaradi drugih razlogov, kot pa ljudje, ki plastike v krvi niso imeli.

Strokovnjaki pravijo, da je nanoplastika najbolj skrb vzbujajoča za zdravje ljudi. Majhni delci vdrejo v celice in tkiva pomembnih organov, lahko prekinejo celične procese in odložijo kemikalije, te pa povzročajo endokrine motnje.

»Vse te kemikalije se uporabljajo pri proizvodnji plastike, tako da če plastika pride do nas, ima te kemikalije,« je povedala Sherri Mason, direktorica trajnostnega razvoja pri Penn State Behrend v Erieju v Pensilvaniji.

»In ker je telesna temperatura višja od zunanje, bodo te kemikalije migrirale iz plastike in končale v naših organih,« je dejala Mason.

Vse vrste beljakovin so vsebovale mikroplastiko

V februarski študiji, ki je bila objavljena v reviji Environmental Research, so raziskovalci proučili več kot ducat pogosto zaužitih beljakovin, vključno z govedino, ocvrtimi in drugimi vrstami kozic, piščančjimi prsmi in nagci, svinjino, morskimi sadeži, tofujem in več rastlinskimi alternativami mesu, kot so nagci, rastlinski drobljenci, podobni mleti govedini, in rastlinske ribje palčke.

Na testu so se slabo odrezali tako rastlinski kot živalski nagci. FOTO: Tadej Regent

Panirane kozice so vsebovale daleč največ plastike, v povprečju več kot 300 koščkov mikroplastike na porcijo. Na drugem mestu so bili rastlinski nagci z nekaj manj kot 100 kosi na porcijo, sledili so jim piščančji nagci, ribje palčke iz aljaškega Polaka, minimalno predelane kozice, sveže ujeti rožnati škampi in rastlinske ribje palčke.

Najmanj onesnažene beljakovine so bile piščančje prsi, sledijo svinjski kotleti in tofu.

Od plodov so najbolj onesnažena jabolka in korenje z več kot 100.000 mikroplastičnih delcev na gram. Najmanjše delce so našli v korenju, največje kose pa v solati, ki je tudi najmanj onesnažena zelenjava.

Pijte vodo iz pipe

Stopnje kontaminacije, ki jih najdemo v ustekleničeni vodi, potrjujejo dolgoletne nasvete strokovnjakov, naj pijejo vodo iz pipe iz steklenih ali nerjavnih posod, da bi zmanjšali izpostavljenost. Ta nasvet velja tudi za drugo hrano in pijačo, pakirano v plastiko.

Poskusite se izogibati uživanju vsega, kar je bilo shranjeno v plastični posodi. Poiščite hrano, shranjeno v steklu, emajlu ali foliji.

Nosite oblačila iz naravnih tkanin in kupujte izdelke široke potrošnje iz naravnih materialov.

Ne pecite v mikrovalovni pečici v plastiki. Hrano raje segrevajte na štedilniku ali v mikrovalovni pečici v kozarcu.

Če lahko, jejte čim več sveže hrane in omejite nakup predelane in ultraprocesirane hrane, zavite v plastiko.

»Skoraj na enak način, kot nenehno izločamo kožne celice, tudi plastika nenehno izloča drobne koščke, ki se odlomijo, na primer, ko odprete plastično posodo za solato, kupljeno v trgovini, ali sir, zavit v plastiko,« je dejala strokovnjakinja.