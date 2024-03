Zdrava jed, ki vam bo v uteho, ko si boste želeli hitre hrane

Ne glede na to, ali se še vedno uspešno držite novoletnih zaobljub ali pa se le iz dneva v dan trudite v svoje telo vnesti čim več dobrih ter čim manj slabih grižljajev, nam boste za tale recept zagotovo hvaležni. Še bolj pa bo navdušeno vaše telo, ki mu boste s tem receptom prihranili marsikatero slabo sestavino, ki jo najdemo v jedeh iz restavracij s hitro prehrano.

Še tako močna volja včasih ni dovolj, da nam ne bi zadišale hitro pripravljene ocvrte in izjemno slane jedi. Zato bomo tokrat pretentali sami sebe in se lotili bolj zdrave različice cvrtja, ki nam bo v takih trenutkih v uteho. Na ta način bomo zaužili lepo porcijo zelenjave. Hkrati pa se bomo izognili olju, aditivom in še marsikateri sestavini, ki si je ne želimo zaužiti.

Nikar ne prenehajte z branjem, ko vam izdamo, da je v glavni vlogi današnjega recepta cvetača. Verjamemo, da kot večina zemljanov, tudi vi ne bi pomislili, da vas lahko ta nezanimiva zelenjava odvrne od naročanja ocvrtega krompirčka in vsega, kar pride zraven. A ko ji boste dali priložnost in jo pripravili na spodnji način, boste o njej morda spremenili mnenje.

Recept je preprost, za nižji kalorijski vnos bomo cvetačo pekli namesto cvrli. Za lažjo pripravo pa sestavine odmerili kar v jogurtovih lončkih. V videu boste našli vegansko različico, spodaj pa smo jo priredili z običajnimi sestavinami.

Sestavine

560 g cvetače (ena glava)

2/3 lončka mandljeve moke

2/3 lončka parmezana

1 žlica italijanske mešanice začimb

pol žličke česna v prahu

1/4 žličke črnega popra

žlica paprike v prahu

žlica origana

3/4 žličke soli

kozarec mleka

Omaka

2 žlici paradižnikovega koncentrata

1/2 lončka vode

1/2 žličke italijanske mešanice začimb

ščepec soli in popra

1 lonček ribane mocarele

Priprava