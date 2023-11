Štiri živila za zdrava jetra

Jetra igrajo v telesu veliko pomembnih vlog. Med drugim čistijo organizem in za brezhibno delovanje včasih potrebujejo malo pomoči. To jim lahko zagotovimo s prehrano.

Obstajajo namreč živila, ki koristijo jetrom, zelo učinkovita pri tem so sledeča štiri.

Jabolka

Zagotavljajo tekočino in tako skrbijo za dobro hidratacijo. Prav to je eden od temeljnih pogojev za zdrava jetra. Sadne kisline iz jabolk pripomorejo k čiščenju tega organa, saj topijo toksični filter, ki se nabira na stenah jeter.

Ob tem vsebujejo še veliko vlaknin, najpomembnejša je pektin. Ta skrbi za dobro prebavo in niža tveganje za nastanek žolčnih kamnov. Tako jabolka na več načinov posredno in neposredno vplivajo na jetra ter izboljšujejo njihovo delovanje.

Jabolko na dan tudi za zdrava jetra. FOTO: Africa Studio/shutterstock

Zelena

Vsi deli zelene: semena, gomolji, steblo in listi vsebujejo veliko antioksidantov. Redno uživanje zelene najbolj pomaga pri težavah z ledvicami, trebušno slinavko, jetri in mehurjem.

V zeleni prisotne snovi varujejo celične membrane in preprečujejo rast škodljivih bakterij, virusov in gliv v telesu. Zelena spodbuja nastajanje žolča v jetrih in pozitivno vpliva na njegovo strukturo. Snovi iz nje se vežejo na strupe v telesu in spodbujajo njihovo odstranjevanje skozi sečila in črevesje.

Ob tem uravnava temperaturo jeter in jo ohranja v primernih vrednostih, skrbi za zdravje žolčnika, niža tveganje za žolčne kamne.

Aktivne učinkovine v zeleni, ki blagodejno vplivajo na jetra, so sicer odvisne od kraja rasti te zelenjave, v vsakem primeru pa velja, da je prijazna do našega telesnega filtra.

Zelena skrbi za naš telesni filter. FOTO: Derkien/Gettyimages

Ingver

Znan je je po svojem blagodejnem učinku na prebavo, nekoliko manj znano je dejstvo, da pozitivno vpliva tudi na jetra. Uravnava njihovo temperaturo, spodbuja nastajanje žolča ter pospešuje razstrupljanje tega organa in telesa nasploh.

Ingver ob tem spodbuja razgradnjo maščobnih celic in pripomore k izločanju teh iz jeter skozi prebavila ter včasih skozi žolčni mehur.

Uravnava temperaturo jeter in spodbuja nastajanje žolča. FOTO: Gettyimages

Peteršilj

Fitokemikalije iz peteršilja spodbujajo izločanje strupenih snovi iz jeter. Intenzivni pigment vsebuje alkaloide, ki pomlajujejo ta organ.

Ker deluje diuretično, spodbuja izločanje tekočine in s tem toksinov iz organizma, čisti usedline v žolčnem mehurju ter niža tveganje za žolčne kamne. Na podoben način deluje vsa listnata zelenjava, piše sensa.rs.