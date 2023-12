Ste vedeli? Energija nas lahko omejuje

Ni naključje, v katero in kakšno družino ste se rodili. Na nivoju duše vam namreč ti ljudje zagotavljajo izkušnje, ki jih potrebujete za rast in razvoj, hkrati pa ste z njimi tudi karmično povezani. Pogosto se zgodi, da se vam zdi vaša biološka družina tuja in vam ni prav nič blizu. Toda v vsakem primeru ste energijsko priklopljeni na njene vzorce.

Družinski člani so lahko naši največji učitelji, ki namerno vedno znova pritiskajo na naše boleče točke. V vsaki družini se namreč skriva skupna karma krvne linije, ki se prek staršev prenese na vas. Na ta del karmičnega zapisa niste vplivali sami, ampak ste ga podedovali.



Ko se osvobodite podedovanih družinskih vzorcev, lahko zadihate brez omejujočih vplivov.

Podedujemo tudi karmični DNK družine, ki je lahko blag ali zelo intenziven.

V družinah lahko tako v ozadju delujejo različni vzorci, zapisi, prepričanja in programi, energijski in karmični vzorci – npr. za alkoholizem, samomor, rak, poniževanje, večvrednost itd. In če živite še tako zavestno, nezavedni družinski zapis vseeno vpliva na vas bolj kot na nekoga, ki ga ne nosi.V družinah je pogosto en član bolj duhovno razvit. Navadno je on nosilec karmičnih družinskih blokad, na njegovih plečih so dodatna družinska bremena vse življenje, razen če se jih osvobodi. Lahko gre za fizične težave ali tiste, ki se izrazijo na energijskem in podzavestnem nivoju.Če ste senzibilni in rojeni v družino s starši, ki nosijo tako duhovno breme, se lahko zdi, da se je na vas prenesla dvojna teža. Morda pa se s starši sploh ne razumete – tudi vzrok za to se skriva v energijskih povezavah in karmičnem spominu iz preteklih življenj. Vsi imamo namreč za sabo že mnogo življenj, nekatera tudi skupna. Na nivoju duše smo se pred rojstvom z družinskimi člani dogovorili, da bomo prišli skupaj na Zemljo in izpolnili določene lekcije. Zavedati se morate, da ste si kot duša lahko sami izbrali težjo pot, hude preizkušnje in bremena, da bi hitreje poravnali karmične dolgove in napredovali. Torej niste žrtev usode.Kar koli ste si izbrali kot temo tega življenja, tudi če ste bolni, žrtev ali še kaj hujšega, je razlog za to. Morda ste želeli spoznati drugo stran ljubezni, moči, varnosti … V številnih življenjih ste bili tako že v vseh mogočih vlogah – kralj, rabelj in berač ... Z vidika duše in naučenih lekcij je bilo lahko življenje berača celo uspešnejše od življenja kralja.S starši ste lahko torej zapleteni z različnimi karmičnimi vezmi in izkušnjami – lahko vas je mama v preteklem življenju zapustila, da bi se naučili samostojnosti. In ker vse v vesolju teži k ravnovesju, to pomeni, da se bo velika uničevalnost ali nasilnost v preteklih življenjih uravnovesila v tem.Družinski vzorci se prenašajo od prednikov, prek starih staršev in staršev na vas. Pogosto se izpostavljena družinska tema zrcalno pojavlja in ponavlja v odnosih – babica je npr. preveč mila in nežna, skrbna in vedno postavi druge na prvo mesto, dedek pa je nasilnež in alkoholik. Zato je vaša mama ujeta v energijo žrtve, zmedena je in nesposobna izražati ljubezen do svojih otrok. Vzorci se prenašajo naprej, nekdo zatira, drugi se ne zna upreti, otrok pa beži v droge in alkohol zaradi čustvene praznine. Nezdravi vzorci se vcepijo v otroke, ki jih prenašajo naprej, kar vzdržuje njihov energijski zapis in ohranja družinsko kolektivno zavest na nizki ravni. Rešitev iz začaranega kroga je ozaveščanje in vzpostavljanje novih vzorcev, kar lahko dosežete z ukvarjanjem s sabo, s pomočjo terapevta, s hipnozo, regresijo in drugimi tehnikami.