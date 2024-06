Sproščeno telo, sproščen um

Vse od leta 2014, ko smo 21. junij prvič razglasili za mednarodni dan joge, to obliko vadbe uradno slavimo tudi pri nas. Letos že desetič, tokratna tema pa je opolnomočenje žensk. Tako kot tudi drugod po svetu v sodelovanju z indijskim veleposlaništvom že vse od začetka junija potekajo brezplačne vadbe ter Festival joge in dobrega počutja, vse zato, da bi koristi joge, ki ne učinkuje le na telo, ampak tudi na duha, izkusilo čim več ljudi.

Telo, čustva, um

»Za letošnje praznovanje sem izbrala temo mistična joga srca s pozdravom luni,« pojasnjuje Tadeja Rajer, učiteljica Tara joge za vsakogar iz centra Tara Homeos. »Če se morda sprašujete, kakšna je povezava z opolnomočenjem žensk, naj pojasnim, da je luna (v sanskrtu čandra) simbol za ženski princip. Ljubezni pa ni nikdar preveč. Z vadbo in ljubeznijo bomo opolnomočeni tako ženske kot tudi moški. Le tako lahko sami prispevamo k miru za vse nas in ves planet.«

Vsak si jo razlaga po svoje oziroma od nje vzame, kar v tistem trenutku zmore ali potrebuje. FOTO: Dejan Javornik

Joga je po svetu kot tudi v Sloveniji zelo priljubljena, ugotavlja sogovornica: »Že ob prvi obletnici dneva joge v Sloveniji leta 2015 se je zbralo več kot 2000 navdušencev in hkrati vadilo v 33 slovenskih krajih ter se tako pridružilo milijonom po svetu. Dogodek se je kot najštevilnejša vadba joge vpisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Danes je številka zagotovo še večja. Priljubljenost gre po mojem mnenju pripisati temu, da z vadbo vplivamo tudi na čustva in um. Po mojem pa je še pomembnejša sprostitev, ki je je v produktivno naravnanem svetu premalo, zato ji tudi sama namenjam pri učenju veliko pozornosti.«

Kot ocenjuje učiteljica Tara joge, je sprostitvenih tehnik v preostalih oblikah vadbe premalo; telovadimo lahko tudi sami, doseči popolno sprostitev pa je običajno težje. Tu lahko pomaga ravno joga.

Pomaga ohranjati višjo raven energije in lajša spopadanje z vsakodnevnimi izzivi.

Pomaga do boljše koncentracije, kakovostnejšega spanca in dobrega splošnega počutja. FOTO: DEJAN JAVORNIK

»Tako lahko nekdo dojema jogo samo kot rekreacijo, drugi pa spozna njene najgloblje skrivnosti ter začuti najvišje stanje enosti telesa, uma in duha. Glede na to, da se naše poti razlikujejo, si vsak razlaga jogo po svoje oziroma od nje vzame, kar v tistem trenutku zmore ali potrebuje. Rada se pošalim, da je čvrsto telo koristen stranski učinek joge, nikakor pa ne njen glavni namen. Zares bi bilo škoda, če bi od joge, ki ponuja splošno dobro počutje in ohranjanje zdravja na vseh ravneh, vzeli samo en košček, kajne?«

Nenasilje do sebe

Joga sčasoma postane način življenja, ki nam pomaga ohranjati višjo raven energije in lajša spopadanje z vsakodnevnimi izzivi. In ko so telo, um in duh povezani, se ne sprašujemo, ali je čas za jogo, saj jogo preprosto živimo, v vsakem trenutku delujemo iz svojega najglobljega bitja. »Jogijska prehrana je praviloma brezmesna, vendar način prehranjevanja ni pogoj za uspešno vadbo. Sama ne učim vegetarijanstva, temveč opazovanja in poslušanja potreb svojega telesa v skladu s prvo zapovedjo v jogi – nenasilja do samega sebe. Se pa pogosto zgodi, da se z vadbo način prehranjevanja samodejno spremeni. Po kakovosti naj bi bila hrana satvična (sattva = ravnovesje), saj harmonizira um, kar olajša prakticiranje joge, zlasti meditacijo,« nadaljuje Rajerjeva in pristavlja, da joga pomaga tudi do boljše koncentracije, kakovostnejšega spanca in dobrega splošnega počutja; krepi imunski sistem in povečuje raven energije, pomaga obvladovati stres in podpira proces zdravljenja.

Prve učinke začetniki opazijo že po nekaj tednih, še spodbudi sogovornica: »Telo je bolj prožno in čvrsto. Nekatere preseneti mišična bolečina, saj so nekateri položaji zahtevni. Joga pa nikakor ne pomeni, da se s silo trudimo postaviti v neki položaj. Če se telo ne more sprostiti, se ne bo sprostil niti um. Začnemo počasi, z majhnimi koraki.«