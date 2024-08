Spremljevalka razkrila, katere poklice opravljajo moški, ki so vešči med rjuhami

Avstralka Katia Cortez iz Sydneya je spregovorila o svoji izkušnji spremljevalke in izjavila, da so poklici, ki jih opravljajo moški, povezani z njihovimi veščinami v postelji.

Po njenem mnenju si fitnes trenerji zaslužijo četrto mesto. »Res je, da so močni in vzdržljivi, vodijo zdrav način življenja, kar je pomembno za seks,« je dejala spremljevalka, tretje mesto pa je prisodila zdravnikom, kirurgom in. fizioterapevti.

»Ni presenetljivo, saj imajo odlično znanje o anatomiji,« je opozorila in dodala: »Ti moški točno vedo, kaj počnejo, ko gre za stimulacijo ženskega telesa.«

Na drugem mestu so po njeni oceni profesionalni športniki. Rekla je, da je vsak, ki skrbi za svoje telo, dober ljubimec. Poudarila je tudi, da je razlika med profesionalnimi športniki in trenerji v tem, da prvi vedo, česa so sposobni.

»Opazila sem, da so športne zvezde in športniki veliko bolj usklajeni s svojim telesom in se znajo gibati.«

Na prvem mestu so gradbeni delavci. »Nekaj ​​seksi je v tem, da moški naredi nekaj moškega. Prav tako so v odlični formi, kar je velik plus,« je razkrila, poroča zena.blic.rs.