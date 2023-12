Spodbujajo splošno dobro počutje in zmanjšujejo tveganje za različne bolezni

Antioksidanti so spojine, ki zavirajo oksidativni stres v telesu. Oksidativni stres je proces, pri katerem prosti radikali poškodujejo celice in tkiva v telesu, kar lahko prispeva k razvoju različnih bolezni, vključno z rakom, srčnimi boleznimi in staranjem. Obstaja veliko različnih vrst antioksidantov, ki jih najdemo v različnih živilih. Med najpomembnejšimi so vitamin C, vitamin E, beta-karoten, selen, flavonoidi in likopen.

Vsak od teh ima svoje edinstvene lastnosti in vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom; varujejo pred boleznimi, z njihovo pomočjo smo videti bolj mladostni, saj s preprečevanjem poškodbe kolagena in elastina pomagajo, da je koža bolj gladka z manj gubicami, nekateri tudi krepijo imunski sistem, zaradi česar se telo bolje upre boleznim in okužbam.

Prehrana z antioksidanti poskrbi za bolj mladosten videz. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Dodatne okrepitve

Antioksidanti zavirajo oksidacijske procese, v katerih kot stranski produkt nastajajo prosti radikali. Ti sprožajo v telesu številne neželene kemijske reakcije in s tem poškodujejo celice. V normalnih okoliščinah telo s prostimi radikali brez težav opravi samo. Kadar pa smo pod fizičnim ali psihičnim stresom, potrebujemo v boju s prostimi radikali dodatne okrepitve, dobimo jih lahko v obliki zdrave prehrane, s katero zaužijemo dovolj hranil in tudi antioksidantov.

Ščitijo pred boleznimi, staranjem in krepijo imunski sistem.

In kaj naj bo na krožniku, da se bo telo lažje spopadalo s prostimi radikali? Sveže sadje, zelenjava, oreščki, semena, ribe in žita. Agrumi so bogati z vitaminom C, ki deluje kot močan antioksidant, medtem ko oreščki vsebujejo vitamin E in selen. Da bi bili zdravi, je dobro, da uživamo antioksidante iz različnih virov.

Če jih uživamo redno, smo bolj odporni. FOTO: Dragana991/Getty Images

Kava in čokolada

Ena od skupin antioksidantov so polifenoli, ki so v naravi še posebej pogosti. V velikih količinah se nahajajo v sadju in zelenjavi, pa tudi v zelenem in črnem čaju, kavi, čokoladi, rdečem vinu, olivah in oljčnem olju ter nekaterih oreških in začimbah.

Številne znanstvene raziskave zadnjih let ugotavljajo, da imajo polifenoli pozitiven vpliv na preprečevanje srčno-žilnih bolezni, rakavih obolenj in osteoporoze. Ščitili naj bi tudi pred nevrodegenerativnimi boleznimi, denimo alzheimerjevo boleznijo, in diabetesom. Večina raziskav je bila opravljena na živalih, zato bodo za uradno potrditev njihovega pozitivnega delovanja na zdravje človeka potrebne še dodatne študije.