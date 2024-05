Smrdljivce odžene vonj po meti in ...

Ko dnevi postanejo toplejši, iz špranj, kjer so preživele zimo, pridejo različne žuželke in se začno razmnoževati. Med njimi so tudi t. i. smrdljivci, hroščki, ki so v nekaterih delih Slovenije letos posebno številni.

Najprej tolažba: smrdljivci ne grizejo ljudi (razen kadar se čutijo ogrožene), prehranjujejo se s sadjem in zelenjavo v okolici. Če se vendarle zgodi, da vas ta hrošček ugrizne, se lahko pojavi manjša oteklina, a je nenevarna. V nasprotju s pogostim prepričanjem te živali med ugrizom ne izločijo strupa. Vonj, ki ga oddajajo, kadar se počutijo ogrožene, je njihova naravna zaščita pred plenilci; kemikalija neprijetnega vonja prihaja iz njihove žleze na trebuhu in nekatere vrste jo lahko poškropijo več centimetrov stran. Ščitaste stenice, kot se v resnici imenujejo, spadajo v družino stenic, v katero se uvršča več kot štiri tisoč žuželk.

Česna ne marajo

Obstaja več načinov, kako se jih znebiti, najbolje jim je preprečiti vstop v dom. Na okna namestite komarnike in predele, kjer bi lahko kljub vsemu zašli vanj, poškropite z mešanico vode in česna v prahu: dvema decilitroma vode dodajte žlico česna v prahu, pretresite in poškropite okvirje oken in vrat. Podobno deluje meta: ne škoduje jim, vendar se izogibajo površinam z aromo po njej. Zmešajte pet decilitrov vode z desetimi kapljicami eteričnega olja mete in poškropite predele, kjer se smrdljivci zadržujejo.

Podobno učinkujejo robčki, namenjeni sušenju perila v sušilnem stroju. Z njimi obrišite okvirje oken in vrat, njihovega vonja te žuželke ne marajo.

V okolici doma in v stanovanju zapolnite vse špranje, kjer bi se lahko hrošči zadrževali, redno čistite in vzdržujte vrt ter dvorišče, očistite dimnike, zračnike in druge temne, zapostavljene kotičke, kamor se radi zatečejo.

Če ščitaste stenice ne glede na vse zaidejo v dom, se jih je najlažje znebiti z rednim in doslednim sesanjem. V tem primeru so najboljši sesalniki z vrečko, to po vsakem sesanju takoj izpraznite. Če uporabljate sesalnik brez vrečk, bo pri naslednjih sesanjih še prisoten vonj po žuželkah, ki v stiski izpustijo značilno kemikalijo.

Z rednim sesanjem bo ščitastih stenic v domu manj. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Pomoč insekticida

Pomagajte si z milnico; ta poškoduje njihov zunanji sloj in živali zaradi nje dehidrirajo. Zmešajte deciliter detergenta za pomivanje posode in pol litra vode, nalijte v plastenko z razpršilom in poškropite stenice. Uporaben je tudi lak za lase. Smrdljivcev ne pokonča, jih pa ohromi in lahko jih odnesete na prosto. Pomaga neemovo olje: gre za naravni insekticid, ki nam je v pomoč pri zaščiti pred številnimi insekti in ni škodljiv za okolje. Uporabite ga tako, da pol litra vode in eno do dve žlički eteričnega olja neema zmešate v plastenki z razpršilom in poškropite predele doma, kjer so stenice, sploh pa tiste, kjer prihajajo v notranjost. Olje sicer ne učinkuje nemudoma, znatno pa zmanjša populacijo nezaželenih gostov in jih dolgoročno prežene.

Diatomejska zemlja je prah iz sedimente kamnine, ki vsebuje sledove silicija, aluminija in železovega oksida. Je naravni pesticid in učinkuje pri srebrnih ribicah, mravljah in drugih žuželkah, je tudi eden učinkovitejših sredstev pri boju s ščitastimi stenicami. Ko pridejo z njim v stik, razpade njihov zunanji sloj, zato podobno kot pri stiku z milnico dehidrirajo. Prah posujte po predelih, kjer se zadržujejo ali kjer prihajajo v dom. Snov kapsaicin, zaradi katere je paprika pekoča, je za ščitaste stenice usodna: nekaj pekočih paprik dan ali dva namakajte v vodi in s tekočino poškropite hroščke, ki se jih hočete znebiti.

Ne marajo vonja po meti. FOTO: Igorr1/Getty Images