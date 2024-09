Ogromno ljudi ga obožuje, a je zelo škodljiv za dlesni in zobe

Z rednim ščetkanjem in umivanjem zob ne skrbimo le za njihovo zdravje, ampak tudi za zdravje dlesni. V zobnih oblogah in zobnem kamnu so namreč bakterije, ki povzročajo bolezni dlesni.

To se ne zgodi naenkrat, ampak postopoma. V zgodnji fazi se začne z vnetjem. Dlesni so rdeče, otekle in občutljive. Največkrat to lahko opazimo, ko po ščetkanju zakrvavijo. Ob neukrepanju, torej če redno pri zobozdravniku ne odstranjujemo zobnega kamna in skoraj nikoli ne uporabljamo zobne nitke, zob pa si ne umivamo vsaj dvakrat na dan, bo sledila blaga do zmerna parodontoza oziroma bolezen obzobnih tkiv, ta pa lahko vodi do popolne izgube obzobne kosti oziroma do izpada zob. Zdravljenje je zato na tej stopnji bistvenega pomena. V nasprotnem sledi napredovana parodontoza, kar pomeni, da so zobje že tako majavi, da jih je treba le še odstraniti.

Rdeče, otekle in občutljive dlesni lahko po ščetkanju zakrvavijo. FOTO: Alona Siniehina/Getty Images

Za preprečevanje bolezni dlesni je poleg redne ustne higiene pomembno tudi, da se izogibamo kajenju ali žvečenju tobaka ter določeni hrani. Največji strup za zobe oziroma dlesni so živila, bogata s sladkorjem. Če se jim že ne morete odreči, si po uživanju sladkarij zobe sperite z vodo, še bolje pa je, da si jih umijete z zobno ščetko. Če radi žvečite, izberite tak žvečilni gumi, ki ne vsebuje sladkorja.

Pomoč bombonov

Za zdrave zobe in dlesni so najbolj priporočljiva živila, ki vsebujejo veliko kalcija. Na primer mleko, jogurt, sir. Pa različni oreščki, zelenjava in sadje. Vsekakor bo namesto sladkega prigrizka boljša izbira jabolko.

Kajenje ali žvečenje tobaka, sladkorna bolezen in določena zdravila lahko slabo vplivajo na zdravje dlesni.

Dobro je tudi redno menjavati zobno ščetko. FOTO: Getty Images

Poleg kajenja ali žvečenja tobaka obstajajo še drugi dejavniki tveganja za razvoj bolezni dlesni. Strokovnjaki omenjajo sladkorno bolezen, hormonske spremembe med nosečnostjo in menopavzo ter določena zdravila, ki vplivajo na količino sline ali pojav suhih ust. Izostanek sline ne samo oteži žvečenje hrane in njeno požiranje, ampak tudi povečuje tveganje za nastanek kariesa, glivičnih okužb v ustih in kariesa. Številna zdravila lahko povzročijo to težavo, na primer tista za visok krvni tlak in depresijo.

Namesto sladkega prigrizka izberite jabolko. FOTO: Ivanmikhaylov/Getty Images

Kot rešitev strokovnjaki ob tem predlagajo pitje vode ali pijače brez sladkorja. Svetujejo izogibanje alkoholu, kofeinu in kislim sadnim sokovom. Na jedilniku naj bo čim manj začinjene ali slane hrane. V pomoč so lahko tudi trdi bomboni brez sladkorja.