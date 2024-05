Ne presladko življenje: pomembno je, da oboleli skrbi za urejeno raven inzulina

Sladkorna bolezen je najpogostejša motnja endokrinega sistema: prizadene približno štiri od sto ljudi na svetu. Nastopi zaradi motnje ravni inzulina v krvi. Inzulin je hormon trebušne slinavke, ki pomaga telesu spremeniti glukozo v krvi (krvni sladkor) v energijo. Sladkorna bolezen je nezmožnost telesa, da bi izkoristilo glukozo za energijo.

85 odstotkov bolnikov je pretežkih ali debelih. FOTO: Moodboard/Getty Images

V Sloveniji živi čedalje več bolnikov z diabetesom, število oseb z znano sladkorno boleznijo je bilo 2022. ocenjeno na 145.200, kar je 3400 več kot 2021., kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o obvladovanju sladkorne bolezni. Zbolevajo vedno mlajši, za to pa je zagotovo krivo tudi poslabšanje življenjskega sloga. Več kot polovica bolnikov ima povišan krvni tlak, 85 odstotkov jih je pretežkih ali debelih. Tip 2 je najpogostejša oblika sladkorne bolezni in jo ima približno 90 odstotkov vseh diabetikov. Osnova je delno genetska, veliko pa k razvoju te oblike pripomoremo sami z nezdravim načinom življenja: neprimerno prehrano, preveliko telesno težo, premalo gibanja in stresom. Diabetes tipa 1 se pojavi v otroštvu in mladosti oziroma do 30. leta starosti. Je kronična in neozdravljiva bolezen. Na novo je 2022. zbolelo 74 otrok oziroma mladostnikov do 14 let.

Dolgo neopažena

Porast krvnega sladkorja se pojavi počasi, zato lahko dolga leta ostane neopažena, pravijo strokovnjaki z NIJZ. Sladkorna bolezen tipa 2 je lahko prisotna, čeprav človek nima nikakršnih težav, a telesu se že dela škoda. Znaki, ki lahko opozarjajo na to, da je krvni sladkor previsok, so prekomerno uriniranje, zamegljen vid, težave s koncentracijo, suha usta, impotenca, ponavljajoča se vnetja, počasnejše celjenje ran, težave z želodcem, povečan tek, žeja, težave z živci, spremembe na koži, nabiranje maščobe na trebuhu.

Bolezen potrdimo s krvno preiskavo, ki pokaže, ali je raven glukoze previsoka. Sladkorna bolezen ni ozdravljiva, je pa obvladljiva. Zdravljenje temelji na ureditvi ravni inzulina v telesu in strogem upoštevanju diete, telesni dejavnosti ter premagovanju stresa.

Pomemben je zdrav način življenja, začenši s pravilno in redno zdravo prehrano. Priporočeno je uživanje hrane z nizkim glikemičnim indeksom. Prehrana, ki vsebuje veliko sladkorja, ne povzroči sladkorne bolezni, lahko pa povzroči debelost, ta pa je eden izmed glavnih razlogov nastanka sladkorne bolezni tipa 2. V Sloveniji je vse več debelih in posledično čedalje več diabetesa tipa 2. Mimogrede: zdrav način prehranjevanja je tudi preventiva pred razvojem diabetesa.

Veliko breme

Sladkorna bolezen je najpogostejši vzrok za amputacije nog (na novo je bilo predlani opravljenih 256 amputacij noge nad gležnjem pri osebah, ki sladkorno bolezen zdravijo z zdravili, kar je 39 manj kot leta 2021), slepoto, končno odpoved ledvic, poslabša aterosklerotične bolezni ožilja srca in možganov, poudarjajo zdravniki in dodajajo, da lahko k sreči uspešno preprečujemo najhujše oblike kroničnih zapletov sladkorne bolezni. »Oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar zanj predstavlja veliko breme ter vpliva na kakovost njegovega življenja in njegove družine,« pravijo na NIJZ. Da bi se oboleli lažje soočili s svojo boleznijo, je pomembno, da vedo, da niso sami, da imajo podporo zdravstvenega tima, družine, pomaga tudi pogovor z drugimi bolniki, podporo najdejo v društvu.