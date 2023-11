Sezonska virusna bolezen, ki lahko prinese težave z dihanjem

Bronhiolitis je sezonska virusna bolezen, prvi simptomi so navadno precej podobni prehladnemu obolenju: običajno se začne z izcedkom iz nosu, ki ga včasih spremlja povišana telesna temperatura, nato pa napreduje in povzroča okužbe spodnjih dihal. Ime bronhiolitis izhaja iz bronhiol, majhnih dihalnih poti, ki vodijo do pljuč. Pri bronhiolitisu se te vnamejo, otečejo in se napolnijo s sluzjo, zaradi česar ima bolnik težave z dihanjem.

Prvi simptomi so navadno precej podobni prehladu.

Akutnega bronhiolitisa se nalezemo v stiku s kapljicami pri kašljanju in kihanju, s slino bolnih oseb in prek umazanih rok, na katerih sta slina ali izcedek iz nosu, okužena z virusom. Zato je zelo pomembna higiena rok. Poleg tega se bomo okužbi laže izognili, če se ne bomo zadrževali v zaprtih prostorih z veliko ljudmi. Izogibajmo se tudi stikom z ljudmi, ki že prebolevajo okužbo.

Bolnik ima težave z dihanjem. FOTO: Lightkeeper/Getty Images

Bolnika z bronhiolitisom muči suh, dražeč kašelj, lahko težko diha. Bolezen doseže vrhunec tretji do peti dan. Simptomi postanejo blažji po enem do dveh tednih, z izjemo kašlja, ki lahko vztraja tudi po več tednov. Zdravil za bronhiolitis ni, zdravljenje je simptomatsko, anitibiotiki pri zdravljenju nimajo učinka, zato se ne uporabljajo. Simptome lahko lajšamo s pitjem dovolj tekočine (vode ali nesladkanega čaja), čiščenjem nosu s fiziološko raztopino, najbolje v pršilu, ter sredstvi za zbijanje povišane temperature. Poleg tega prostore redno zračimo, poskrbimo tudi, da bo v zraku dovolj vlage.

Ko zboli dojenček

Kot opozarjajo na spletni strani ZD Ljubljana, je pri otrocih, mlajših od dveh let, bronhiolitis eden glavnih razlogov za sprejem v bolnišnico. Zato je treba biti pri mlajših pri pojavu bronhiolitisa še posebno pozoren na potek bolezni in se v primeru hujše oblike nemudoma posvetovati z zdravnikom. Težja oblika bronhiolitisa pogosto prizadene nedonošenčke, otroke s kroničnim obolenjem srca ali pljuč ter tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Nekatere raziskave so pokazale na povezavo prebolevanja težje oblike bronhiolitisa v otroštvu in astmo, vendar študije v zvezi s tem še potekajo.

Kadar za bronhiolitisom zboli majhen otrok, moramo biti še posebno pozorni! Paziti moramo, da zaužije dovolj tekočine. Kazalnik za to je pri majhnih otrocih plenička – če je mokra enako kot običajno, ni razloga za skrb. Drugače je, če je suha! Dojenčkom, ki dihajo le skozi nos, tega skrbno čistimo, še posebno pred hranjenjem.