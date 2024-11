S tem preprostim trikom lahko preprečite pogosto zdravstveno nadlogo

Vremenske razmere in življenjski slog so krivi, da je pozimi večja verjetnost za vnetje sečil, prebolevanje pa je daljše in zahtevnejše.

Eden od razlogov, zakaj je okužb pozimi več, je, da v hladnih mesecih pijemo premalo tekočine, zato je urin bolj koncentriran, to pa je dober pogoj za razrast bakterij. Za preprečevanje okužb je treba piti dovolj tekočine, ki bo bakterije odplaknila iz mehurja. Ne čakajmo na to, da bomo začutili žejo, ampak si kozarec vode ali nesladkanega čaja privoščimo že prej.

Pozimi je imunski sistem pogosto oslabljen.

Hladno vreme lahko imunskemu sistemu povzroči dodaten stres. Ker v tem času preživimo več časa v zaprtih prostorih skupaj z drugimi ljudmi, je verjetnost, da bomo staknili viruse ali bakterije, večja. Oslabljen imunski sistem pomeni, da se telo ne zmore uspešno boriti z njimi, to pa vodi v okužbo. Tako kot je večja verjetnost, da se bomo pozimi prehladili ali zboleli za gripo, je večja tudi možnost za okužbo z bakterijami, ki povzročajo vnetje mehurja.

Sintetika je raj za bakterije

Zimska oblačila so toplejša, običajno nosimo več plasti, drugo čez drugo, s tem pa ustvarjamo tople in vlažne razmere, v katerih se bakterije hitreje razmnožujejo. Poskrbite za čim bolj zračno perilo iz naravnega bombaža, saj vas to lahko obvaruje pred okužbo.

Okužbe sečil so pogostejše pri ženskah. FOTO: Mi-viri/Getty Images

Za to, da se naš imunski sistem lahko dobro brani pred okužbami, je pomembno zaužiti dovolj vitamina D. Pozimi ga s sončno svetlobo ne dobimo toliko, kot ga naše telo potrebuje, zato je potrebno dodajanje. Če imamo premalo vitamina D, je večja verjetnost tudi za pojav vnetja sečil.

Sintetične spodnjice zadržijo več vlage, ta pa je idealno gojišče za bakterije.

Ne pozabimo na higieno. Pazimo, da po opravljanju velike potrebe bakterij iz črevesja ne bomo prenesli na sečila, zato se nikoli ne brišemo od anusa naprej, pač pa vselej v nasprotni smeri. Tudi če bomo veliko pili, to ne bo pomagalo, če ne bomo redno mokrili. Redno odvajanje vode čisti urinarni trakt in preprečuje bakterijam, da bi ostale v njem. Idealno je, če uriniramo na tri ali štiri ure.

Eden od znakov okužbe je lahko temnejši urin. FOTO: Christian Moro/Getty Images

Vnetje mehurja je ena izmed najbolj razširjenih bolezenskih stanj, s katero se srečujejo predvsem ženske, glavni krivec za okužbo je bakterija E. coli. Znaki vnetja sečil so povečana potreba po uriniranju, pekoč ali neprijeten občutek med uriniranjem, nezmožnost izpraznjenja mehurja, izrazit vonj urina, kri v njem, moten ali temen urin in vročina.