S kisom bodo stopala lepša

Kis vsebuje ocetno kislino, ki deluje protimikrobno, zato ščiti pred glivicami in drugimi mikrobi. Če stopala namakamo v vodo, ki smo ji dodali kis, bomo pomagali preprečiti neprijeten vonj, ki je lahko posledica kopičenja znoja med prsti na nogah. Voda, v katero vlijemo kis, naj bi bila koristna tudi pri t. i. atletskem stopalu, gre za glivično okužbo stopal, ki tako ime nosi zato, ker najpogosteje zbolevajo športniki, še posebno tekači in plavalci. Po nekaterih podatkih ima glivične okužbe stopal okrog 15 odstotkov odraslih ljudi v splošni populaciji. Glivice imajo rade toplo in vlažno okolje, prav tako pa se ustvari, če obuvalo nosimo dlje in se za nameček potimo; pogosto se razvije med prsti na nogah, posledično pa lahko koža postane suha, občutljiva in nagnjena k poškodbam.

Omenimo še eno korist tovrstne kopeli: stopala bodo mehka in gladka.

Namakamo od 10 do 20 minut.

In kako naredimo kopel? V širšo posodo, lavor, vlijemo dve skodelici tople vode in skodelico kisa in nadaljujejo, dokler posoda ni dovolj polna. Stopala namakamo od 10 do 20 minut. Po namakanju jih speremo z mlačno vodo, vonj po kisu pa odpravimo z nežnim milom. Postopek lahko ponavljamo vsak dan. Kateri kis uporabimo, sprašujete: balzamični je za solato, za stopala pa bomo uporabili jabolčnega. Naj poudarimo, da ne uporabimo nerazredčenega, saj lahko povzroči opekline in draženje, prav tako ga ne nanašamo na (odprte) rane. Če nas začne koža peči, postane rdeča, razdražena, takoj prenehamo z uporabo in stopala dobro speremo pod tekočo vodo.