Resnica o vplivu rastlinskih nadomestkov mesa na srce

Rastlinske nadomestke mesa se pogosto oglašuje kot srcu prijaznejše od mesnih jedi, rezultati raziskave, objavljeni v publikaciji The American Journal of Clinical Nutrition pa dokazujejo, da temu ni nujno tako.

Študija je namreč pokazala, da pri osebah, ki so osem tednov uživale tovrstne nadomestke, kardiometabolno zdravje ni bilo boljše v primerjavi z osebami, ki so jedle meso.

FOTO: Tetiana_chudovska/Gettyimages

Povečan vnos mesa je povezan z višjim tveganjem za srčne bolezni, na drugi strani se prehrana rastlinskega izvora praviloma povezuje z izboljšanjem srčnega zdravja, a omenjena raziskava opozarja, da niso vsi izdelki rastlinskega izvora enaki.

»Visoko predelani rastlinski izdelki nimajo enakega učinka na zdravje kot minimalno predelani izvori rastlinskih beljakovin,« so za Health povedali avtorji študije, ki je pod vodstvom znanstvenika Jeya Henryja potekala na singapurskem inštitutu za hrano in biotehnične inovacije.

»Obstaja predpostavka, da so zdravstvene prednosti rastlinske prehrane (bogate s stročnicami, celimi žiti, lupinastimi plodovi in sadjem) iste, kot prednosti uživanja rastlinskih nadomestkov mesa. Naša študija jasno dokazuje, da to ne drži.«

Kako prehod na rastlinsko meso vpliva na zdravje?

V raziskavi je sodelovalo 82 oseb v stanju pred-diabetesa. Gre za stanje, ko so ravni sladkorja povišane, vendar ne do meje, ki označuje sladkorno bolezen tipa 2. Vsi sodelujoči so bili kitajskega porekla.

Nobeden od sodelujočih, starih od 30 do 70 let, ni bil vegan ali vegetarijanec. Izvajalci študije so jih razdelili v dve skupini. Osem tednov je ena skupina vsak dan uživala govedino, svinjino ali piščančje meso, druga skupina je jedla rastlinske nadomestke mesa.

Pred začetkom in na koncu raziskave so bile opravljeni krvni testi, ki so nakazovali kardiometabolno zdravje sodelujočih. Na podlagi meritev so strokovnjaki določili, kako zamenjava mesa z rastlinskimi nadomestki vpliva na zdravje.

Z vidika zdravja srca znanstveniki niso opazili razlik. FOTO: Gettyimages

Brez razlik

»Spremembe glede skupnega holesterola, LDL slabega in HDL dobrega holesterola ter trigliceridov so bile podobne v obeh skupinah.

Še več: pri osebah, ki so jedle meso, so bili boljši kazalniki glede glukoze in krvnega tlaka v primerjavi z osebami, ki so jedle »lažno« meso,« so zaključili strokovnjaki.

Ni presenečenje

Znanstvenikov, ki niso sodelovali pri raziskavi, ti rezultati niso presenetili.

»Nedavno razviti nadomestki mesu vsebujejo dodatke beljakovinam rastlinskega porekla, med drugim nasičene maščobe in natrij,« je za Health povedal kardiolog Sean Heffron iz centra za preventivo pred kardiovaskularnimi boleznimi Langone Heart iz New Yorka.

Nasičene maščobe v mesnih nadomestkih rastlinskega izvora povišajo količino LDL holesterola, prehrana, bogata z natrijem, viša krvni tlak, kar veča tveganje za bolezni srca.

Ahmed Ansari, kardiolog iz bolnišnice Memorial Hermann Health Systemu se strinja, da mnogi rastlinski nadomestki mesa vsebujejo dodatke, ki slabo vplivajo na zdravje srca.

Bi se jim zato morali odpovedati?

Preden se jim odpoveste, je treba vedeti, da študija prav tako ni odkrila, da so mesne alternative škodljivejše za zdravje od običajnega mesa. Dejstvo je le, da razlike niso bile opazne. Prav tako ostaja dejstvo, da to ni zadnja študija, ki proučuje te vplive.

Raziskava je bila ob tem razmeroma majhna in kratka, na podalgi njenih zaključkov tudi ni mogoče določiti, kako tovrstna hrana vpliva na pripadnike drugih ras, ni pa dvoma, je povedal Heffron, da nakazuje na določene smernice glede učinkov.

Rastlinski nadomestki mesu niso vedno prijaznejši do zdravja srca, so pa prijaznejši do okolja. FOTO: Drong/Gettyimages

Še za konec

Čeprav rastlinski nadomestki mesa na srce ne vplivajo bolje od mesa samega, je treba pri celotni zgodbi upoštevati tudi okolje.

Leta 2023 opravljena raziskava je pokazala, da ima rastlinska hrana v povprečju za 50 odstotkov manjši negativen vpliv na okolje od hrane živalskega porekla, zato je naravi in okolju prijaznejša izbira.