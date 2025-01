Slovenci zaužijemo preveč soli (veste, kje vse se skriva)

Po priporočilih Svetovno zdravstvene organizacije (WHO) naj bi dnevno zaužili med 2 do 5 gramov soli, prekomerno uživanje pa lahko vodi v povišan krvni tlak in poveča tveganje za srčno-žilne bolezni.

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki se je začel leta 2015 in se bo v tem letu zaključil, med ključnimi cilji navaja 15 odstotkov manjši vnos soli med prebivalci Slovenije. Da bi preverili, kakšno je trenutno stanje, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z raziskovalnimi partnerji (Inštitut za nutricistiko in trije oddelki Univerzitetnega kliničnega centra) izvedli raziskavo spremljanja izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu pri odraslih prebivalcih Slovenije. V raziskavi je sodelovalo 518 oseb, starih med 25 in 64 let.

Rezultati so pokazali, da odrasli prebivalci Slovenije v povprečju dnevno zaužijejo približno 10 gramov soli, kar je sicer manj kot v prejšnjih raziskavah, vendar še vedno dvakrat več od priporočenega vnosa.

»Med moškimi je povprečen vnos soli ocenjen na 11,7 g soli na dan, med ženskami pa je vnos nižji in znaša 8,7 g. Priporočeni dnevni vnos soli, torej manj kot 5 gramov soli na dan, dosega le 12 % odraslih prebivalcev Slovenije. Med njimi so nekoliko bolj uspešne ženske (16 %) v primerjavi z moškimi (8 %),« je dodala doc. dr. Urška Blaznik, koordinatorka projekta »Manjsoli.si« z NIJZ