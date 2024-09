Prvi znak je povišana temperatura

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je bilo leta 2020 po svetu 48,9 milijona primerov sepse in 11 milijonov z njo povezanih smrti, kar predstavlja 20 odstotkov vseh smrti na svetu. Skoraj polovica (20 milijonov) vseh primerov sepse po svetu se pojavi pri otrocih, mlajših od pet let. Na vsakih 1000 hospitaliziranih bolnikov jih bo 15 razvilo sepso kot zaplet pri zdravstveni oskrbi, še navaja SZO. Kot dodaja Timotej Šuc, dr. med., urgentni zdravnik na Splošni nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana, v razvitih državah sepsa prizadene 50–100 bolnikov na 100.000 prebivalcev. Danes zaznamujemo njen svetovni dan.

Nujno je, da zdravnik čim prej postavi diagnozo.

Gre za zastrupitev krvi zaradi bakterij. FOTO: Wildpixel/Getty Images

Povzroči lahko smrt

»Sepsa je neustrezen odgovor organizma na okužbo, kar povzroči življenje ogrožajoče odpovedovanje organov. Lahko se zgodi ob pljučnici, okužbi sečil, vnetju v trebušni votlini, vnetju kože ali podkožja in ob drugih obolenjih. V klinični sliki opažamo hiter utrip srca, nizek krvni pritisk, pospešeno dihanje, motnjo zavesti, zmanjšano odvajanje urina, mrzlico in povišano telesno temperaturo. V nekaj urah lahko napreduje in povzroči celo smrt,« navaja Šuc in dodaja, da so bolj ogroženi novorojenčki do enega meseca in dojenčki, starejši od 75 let ter otroci in odrasli s kroničnimi boleznimi in imunsko oslabelostjo.

Različne oblike Glede na vrsto bakterije obstajajo različne oblike sepse. Izjemno nevarno meningokokno sepso lahko zdravnik prepozna po podkožnem izpuščaju v obliki drobnih podkožnih krvavitev.

Glede na hitrost napredovanja okužbe je nujno, da zdravnik čim prej postavi diagnozo. Sledi zdravljenje, ki po besedah urgentnega zdravnika vključuje intravensko dovajanje antibiotikov ter podporne oblike zdravljenja, kot so infuzije tekočine, dodajanje kisika in drugih specifičnih zdravil.

Pri starejših otrocih počakamo tri dni od pojava povišane temperature.

Zelo ogroženi so novorojenčki. FOTO: Da4554/Getty Images

Prvi znak, da bi lahko šlo za sepso, je povišana temperatura. »V primeru pojava vročine pri novorojenčku je potreben posvet ali pregled pri izbranem pediatru čim prej, pri starejših otrocih pa počakamo tri dni od pojava povišane temperature, razen v primeru motenj zavesti, nenavadne zaspanosti, dehidracije, težkega dihanja ali neiztisljivega izpuščaja,« opozarja zdravnik. Dodaja, da se moramo kljub vsemu zavedati, da vsaka okužba še ni smrtno nevarna sepsa.