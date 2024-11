Preženite zimsko depresijo

Turobni jesensko-zimski meseci pri nekaterih sprožijo notranje nezadovoljstvo. Pogosto se počutijo brez energije, so zaspani, nejevoljni, spremenijo se jim prehranjevalne navade in težje zaspijo, saj jih čez dan pogosto premaga spanec. Kot bi padli v depresijo. K sreči ne v tisto najhujšo obliko, iz katere se je mogoče izviti le s pomočjo antidepresivov, ampak v tako imenovano prehodno obliko depresije, strokovno imenovano kot sezonsko afektivno motnjo, ki ji nekateri pravijo kar zimska depresija.

Pozimi so dnevi krajši, zato smo manj izpostavljeni sončni svetlobi. In prav to naj bi negativno vplivalo na delovanje hipotalamusa v možganih. Posledica naj bi bila povečana tvorba melatonina, tako imenovanega hormona spanja, ter zniževanje ravni serotonina, ki vpliva na posameznikovo razpoloženje: več ko je slednjega, boljše volje smo. Serotoninu zato pravimo tudi hormon sreče.

Ne obtičite doma

Zimska depresija lahko mine v nekaj dneh, pri nekaterih pa lahko vztraja dlje. Celo vse do pomladi. Pogosteje se, ugotavljajo strokovnjaki, pojavlja pri ženskah. Najhuje naj bi bilo januarja in februarja. A četudi se na prvi pogled zdi, da neke pametne rešitve ni, je s spremembo vsakodnevnih življenjskih navad tudi to tegobo mogoče premagati.

Mine lahko v nekaj dneh.

Če je le mogoče, ne obtičite doma za štirimi stenami. Raje izkoristite svetle dele dneva in se odpravite na sprehod v naravo. Če vas je noč prehitela, obiščite različne vodene vadbe ali zaplavajte v najbližjem bazenu. Rekreacija, so pokazale številne raziskave, je namreč ena od najboljših zdravil za premagovanje depresije. Tako kot druženje s prijatelji ali obisk katere od kulturnih prireditev. Tako boste poskrbeli za boljše razpoloženje, saj dan ne bo enak dnevu in ne boste imeli občutka, da na svetu poleg službe obstajajo le še vsakodnevne obveznosti, gledanje televizije in spanje.

Jeseni in pozimi izkoristite svetle dele dneva. FOTO: Matej Družnik

Pomanjkanje dnevne svetlobe lahko nadomestite s svetlobno terapijo. Pravijo ji fototerapija; gre za izpostavljanje telesa infrardeči ali modri svetlobi oziroma svetlobi, ki je podobna tisti v svetlem delu dneva, kar vpliva na povečanje ravni serotonina v telesu.

Prehrana in spanec

Kaj pa prehrana? Ja, tudi ta je pomembna pri premagovanju zimske depresije. Izberite jedi, v katerih bo veliko zdravih maščob (maščobne kisline omega 3) in vitamina B12. Večkrat posezite po ribah, oreščkih, semenih in rastlinskih oljih, ne pozabite na perutnino, jajca, mlečne izdelke in seveda zelenjavo in sadje. Dobro se je izogibati alkoholu ter slaščicam iz enostavnih ogljikovih hidratov in transmaščobnih kislin.

8 ur na dan naj bi spali.

S takšnim jedilnikom si boste zagotovo polepšali turobne jesensko-zimske dneve. FOTO: Kabvisio/Getty Images

Če smo poskrbeli za pravilno prehrano in gibanje, je treba tudi za kakovostni spanec. Če ponoči ne boste dovolj spali, boste najverjetneje čez dan tako zaspani in utrujeni, da se boste vsaj nekajminutnemu počitku res težko izognili. V posteljo se vsak večer odpravite ob isti uri, pri tem pa ne pozabite, da bi moral odrasel človek vsak dan spati najmanj osem ur. Poskrbite za primerno spalno okolje, to pomeni tišino in temo, temperatura v spalnici naj ne presega 18 stopinj Celzija.

Če se negativnih občutkov zaradi zimske depresije nikakor ne morete otresti, naj vam ne bo nerodno obiskati terapevta. Morda boste že po nekaj pogovorih z njim našli rešitev za težave. Aleksander Brudar