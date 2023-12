Prezebli v družbi: kadar nas zebe, prej občutimo osamljenost

Od prvih trenutkov je naše zavedanje fizične bližine povezano z zaznavanjem toplote. Rezultati novega eksperimenta Adama Faya z državne univerze v New Yorku in Jona Manerja s floridske državne univerze kažejo, da bomo prej poiskali družbo ljubljenih in prijateljev, kadar nas – zebe.

Raziskavo so zasnovali kot osebni razgovor, 78 posameznikov pa med drugim vprašali, kolikšna je verjetnost, da bodo v prihodnjih sedmih dneh srečali prijatelja. Za preobrat je poskrbela temperatura, ki so ji bili izpostavljeni, in sicer od 8 do 28 Celzijevih stopinj, spremenljivka, ki je vplivala na odgovore in podprla teorijo, da smo, kadar je toplo, zadovoljni tudi sami, družbo pa bolj iščemo, kadar je hladno.



Kadar nas zebe, prej občutimo osamljenost.

Neka prejšnja raziskava je pokazala, da si osamljeni ljudje pogosteje pripravijo tople kopeli, ki naj bi lajšale njihove občutke. Osamljenost je v sodobni družbi velik, a podcenjen problem. Nekateri znanstveniki pravijo, da se moderna družba sooča z epidemijo osamljenosti: posamezniki naj bi bili v današnjem času bolj osamljeni kot kadar koli.