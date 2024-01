Prehlad, gripa ali covid-19: tabela simptomov (FOTO)

Gripa in akutne okužbe dihal so med prebivalstvom v porastu, medtem ko se gripa že pojavlja v vseh regijah po Sloveniji. Po pisanju Nijz je bilo akutnih okužb dihal v preteklem tednu največ v starostnih skupinah nad 15 let, medtem ko gripi podobne bolezni je bilo več predvsem v starostnih skupinah od 4 do 14 let.

Med vzorci, ki jih testirajo v laboratorijih, narašča delež pozitivnih na gripo. Prav tako intenzivno narašča tudi sezona respiratornega sincicijskega virusoa (RSV). Medtem ko so v zadnjem tednu lanskega leta okužbo z RSV potrdili v šestih odstotkih analiziranih vzorcev, se je ta delež v prvem tednu letošnjega leta povečal na 11 odstotkov.

Delež vzorcev, pozitivnih na SARS-CoV-2, je v prvem tednu 2024 sicer padel, a je še vedno visok. Pozitivnih je 16 odstotkov testiranih vzorcev. Delež pozitivnih je višji pri vzorcih odvzetih v bolnišnicah.

Zgoraj naštete bolezni imajo podobne simptome, vključno z izcedkom iz nosu, vnetim grlom, povišano telesno temperaturo in kašljem. Simptomi se lahko tudi pogosto prekrivajo, zato je težje določiti, za katero bolezen gre, če ne naredite laboratorijske analize vzorcem.

A kot pravijo na Nijz, vendarle obstajajo razlike med simptomi in njihovo pogostnostjo pri posameznih okužbah.

Več o tem si lahko preberete v spodnji infografiki: