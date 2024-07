Naravna viagra in drugi učinki lubenice ter koliko je je dobro pojesti

Lubenica je osvežujoče poletno sadje, idealno za premagovanje vročine. A čeprav gre za zdrav sadež, sestavljen večinoma iz vode, ste se tudi sami morda že kdaj vprašali, ali je lubenice lahko preveč in koliko naj bi je pojedli na dan.

Strokovnjaki s področja prehrane se strinjajo, da je priporočena količina lubenice odvisna od več dejavnikov: od starosti, teže, aktivnosti in splošnega zdravja.

FOTO: Gettyimages

Okvirno velja, da naj bi je na dan zaužili približno dve skodelici (480 gramov.) To je količina, ki telesu zagotovi dovolj v lubenici prisotnih vitaminov in mineralov, ne škoduje pa zdravju. Kajti sadež vsebuje tudi veliko sadnega sladkorja fruktoze, zato previdnost pri osebah, ki želijo shujšati in sladkornih bolnikih, ne bo odveč.

Zlasti slednji naj se o primerni količini vendarle posvetujejo s svojim zdravnikom.

Sicer z vodo bogat sadež telesu zagotavlja veliko vitaminov A, C, kalija in antioksidanta likopena ter aminokisline citrulina, obe snovi sta blagodejni za zdravje ožilja in srca.

Zdrava, a nekateri z njo ne smejo pretiravati. FOTO: Deenida/Getty Images/istockphoto

Vsi pozitivni učinki lubenice

Vitamin C zagotavlja močno odpornost ter spodbuja tvorjenje kolagena v telesu, ob tem deluje kot antioksidant in blaži učinke prostih radikalov.

Vitamin A skrbi za zdravje kože in vpliva na zdravje oči, likopen varuje pred kroničnimi vnetnimi boleznimi in krepi odpornost, citrulin je zaveznik zdravega srca in dobrega krvnega pretoka, zaradi njegove prisotnosti v lubenici ta pozitivno vpliva na erekcijo in ima sloves naravne viagre.

Ob tem je lubenica bogat vir vlaknin, kar pomeni, da je koristna za prebavo in za zdravje srca, saj niža količino slabega holesterola v krvi.

FOTO: Marketlan/Gettyimages

Zmanjšuje še tveganje za bolečine v mišicah, zaradi citrulina izboljšuje izvedbo med vadbo in pripomore k okrevanju mišic po njej. V njej zastopani elektroliti skrbijo za pravilno razmerje teh v telesu.

Povedano na kratko: lubenica je zdrava, uživajte jo samostojno, dodajte smutijem, solatam, iz nje pripravite sorbet, skratka poleti ne pozabite nanjo.

Dobra je tudi kot pijača FOTO: Gettyimages

Količina je odvisna od splošnega zdravja

Kot rečeno, je dnevno priporočena količina odvisna od več dejavnikov. Zdrave osebe, ki nimajo težav s kilogrami, lahko pojedo tudi kilogram lubenice na dan. Sladkorni bolniki in osebe z ledvičnimi težavami naj se o količini posvetujejo z zdravnikom.

Ta je odvisna še od načina življenja in seveda okusa. Primeren odmerek v njej zastopanih hranljivih snovi telo prejme z dvema skodelicama, piše portal melonwatermelonhaven.com.