Poznate univerzalna pravila zakonske zveze?

Da bo zakon uspešen in dolgotrajen, se velja držati nekaterih univerzalnih pravil, čeprav ima vsaka zveza svoj recept za srečo.

Skupni cilji

S partnerjem sta lahko še tako različna, a če imata skupne cilje, obstaja velika verjetnost, da boste v zakonu še bolj povezani. Ni treba, da so vsi cilji enaki, a pomembno je, da najdeta področja, ki si jih lahko delita. To so lahko finančni cilji, želje glede potovanj, počitnic, obdarovanja in podobno, družinski načrti itd.

Zamera

Zveze milo za drago ne bi smeli uporabljati v partnerskem življenju, tudi če menite, da se vam je zgodila krivica. Maščevalnost ne deluje konstruktivno in jemlje pozitivno energijo, tisto, ki bi jo lahko uporabili za pogovor o tem, zakaj ste prizadeti. Ne gojite zamer, ampak jih rešujte sproti in hitro.

Z vpletanjem preveč ljudi v odnos si lahko zameglimo presojo. FOTO: Motortion/Getty Images

Čas zase

Vedno se najde kup obveznosti, ki partnerjema jemljejo čas zase, pa naj gre za otroke, delo, hobije, vendar bi moralo biti skupno preživljanje časa visoko na lestvici prioritet v odnosu. Ni treba, da sta vsak trenutek skupaj, a treba si je znati vzeti čas za dvojino, za drobne malenkosti, majhne in velike pozornosti, seks in drugo, kar dva povezuje. Izgovori in prelaganje lepih trenutkov v dvoje na jutri partnerja odtujijo.

Omejite vpliv

Družina in prijatelji so najpomembnejši, saj naj bi nam stali ob strani v dobrem in slabem, zato jim zaupamo, celo najintimnejše stvari. Ko se v odnosu pojavi kriza, pa velja razmisliti, s kom jih boste delili, saj si boste z vpletanjem preveč ljudi samo zameglili presojo. Bodite pozorni na vpliv osebe, ki ji zaupate, na vas in vaš odnos. Naučite se sebi in drugim postaviti meje, kajti vedno morate najprej slišati svoj notranji glas.