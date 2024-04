Pornografije ne sme biti preveč

Kako vedeti, kdaj je gledanja pornografije v odnosu preveč in kdaj ravno prav? Moški pri tem praviloma uživajo pogosteje, a tudi delež žensk, ki jih pornografija zanima, se povečuje.

Le nekaj minut

Strokovnjaki za seks menijo, da ni moškega, ki ne bi masturbiral, tudi če ima fantastično spolno življenje. Razlogov za to je veliko, med poglavitnimi pa sta sprostitev in prepuščanje fantazijam. Večina moških se zaveda, da to, kar počnejo ženske v filmih za odrasle, ne ustreza resničnosti, še manj pa so vse ženske videti tako kot igralke. Tega pri partnerici niti ne iščejo, saj si z njo želijo imeti odnos, s fantazijo pa ne. Zadostuje jim nekaj minut na dan, da poskrbijo sami zase, kar za odnos ni težava, to postane v primerih, ko začne vplivati na njihovo življenje.

Ko gledanje pornografije prevlada nad spolnostjo s partnerico, lahko rečemo, da je tega preveč. Takrat je treba to vprašanje ustrezno nasloviti, saj se pod površjem skrivajo vzroki za to početje, ki spravljajo v obup vsaj enega v odnosu.