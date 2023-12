Pornhub razkril, kaj so obiskovalci najpogosteje klikali

Najbolj znana spletna stran s pornografsko vsebino Pornhub je tudi letos postregla z rezultati klikanj. Vas zanima, kaj so ljubitelji seksa največkrat poiskali? Najbolj gledana kategorija že drugo leto zapovrstjo je lezbična, ki jo imajo najraje v Kanadi, Mehiki, Južni Ameriki in južnoafriških deželah. Na Japonskem je letos lezbična kategorija s prvega mesta izrinila kategorijo ebony (temnopolti, op. p.).

Med najbolj gledanimi kategorijami je tudi hentai.

Prav tako skok po lestvici navzgor kažejo kategorije analno, milf (odrasle mamice, op. p.), transspolno in mature (zrelo), medtem ko je seks v troje zdrsnil za nekaj mest navzdol. V gledanosti sta zelo napredovali tudi kategoriji majhnih prsi in dvojne penetracije, ki jima sledijo kategorije velikih prsi, velikih zadnjic in velikih penisov.

Letos so si dekleta v akciji najraje ogledovali tudi Japonci. FOTO: Getty images

Med najbolj gledanimi kategorijami je tudi hentai, to so animirani erotični filmi ali stripi, katerih priljubljenost že leta narašča, letos pa je dosegla vrhunec. Strokovnjaki menijo, da je to povezano z domišljijskimi filmi ali nadaljevankami, kot je Igra prestolov. Kar 91 odstotkov ljudi si pornografske vsebine ogleda na mobilnih telefonih, preostanek pa na računalniku, medtem ko je uporaba tabličnih računalnikov povsem upadla.