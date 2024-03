Popust, ki ste ga čakali: zobni vsadki na dosegu roke

Dočakali smo pomlad in z njo pravo in ekskluzivno priložnost, da lahko tudi vi zaživite na novo. Polepšajte si nasmeh in odpravite težave z zobmi na izvrstni hrvaški kliniki Ortoimplant Dental Spa. In to po posebni ponudbi, ki je nikakor ne smete zamuditi: prijavite se na brezplačen prvi pregled, na katerem bodo vrhunski strokovnjaki našli pravo rešitev za vaše težave – in to s posebnim popustom!

Dr. Trampuš vas pričakuje na popolnoma brezplačnem prvem pregledu v Zagrebu.

Ne samo zaradi popusta – klinika Ortoimplant je sinonim za kakovost

Na kliniki ponujajo številne napredne storitve, ki zagotavljajo pravo rešitev za še tako kompleksne težave. Dr. Zdenko Trampuš si je že ob ustanovitvi klinike zadal prav poseben cilj: ustvariti prostor, ki bo dom inovativnosti. Strokovnost je glavno gibalo njihove zobozdravstvene prakse pa tudi želja po tem, da bi se čisto vsak pacient pri njih počutil kot doma – sproščeno in brezskrbno. Klinika Ortoimplant Dental Spa je skozi leta postala sinonim za kakovost, obiskali so jo že številni zadovoljni pacienti iz Hrvaške, Slovenije in širše regije, med njimi tudi Daniel Popović in Boris Kopitar. In oba sta nam že pred časom potrdila, kako vrhunsko je dr. Trampuš skrbel za njuno dobro počutje že od prvega trenutka, ko sta se spoznala z njim.

Daniel Popović: »O dr. Trampušu lahko govorim samo v presežnikih. To je človek, ki ti v trenutku sede v srce s svojo karizmo, preprostostjo, pozitivnostjo. Je pravi strokovnjak na svojem področju in do zdaj še nisem srečal zobozdravnika, ki dela na tak način. Že na prvem pregledu sem izvedel vse od A do Ž, kar me je zanimalo, razložil mi je stanje mojih zob, predstavil načrt terapije in odgovoril na vsa moja vprašanja. Navdušil me je. Vrhunski stomatolog je, ki dejansko najde rešitev za še tako veliko težavo. Nič čudnega, da je v tem delu Evrope najbolj iskan in spoštovan.«

Boris Kopitar: »Dr. Trampuš po toliko izkušnjah ve, da je vsestransko zadovoljstvo pacienta ključnega pomena za zaupanje, zato lahko danes po skoraj štirih letih od operacije povem, da sem na njegovi kliniki vedno dobrodošel – tako kot vsi drugi pacienti. Na njegovem stolu sem se vedno počutil varno in vem, da mu lahko še kako zaupam, saj so njegove izkušnje in reference zaupanja vredne.«

In podobno povedo številni pacienti, ki obiščejo kliniko in z nje odidejo z novim, lepim in predvsem zdravim nasmehom. Za to poskrbijo s prav posebnim pristopom oziroma protokolom, ki je pravzaprav nabor odličnih storitev, ki zagotavljajo celovito zdravljenje in skrb za dobro počutje pacienta.

Zobni vsadki, ki vam bodo končno povrnili funkcionalnost

Izguba enega ali več zob prinaša več težav, ki niso vedno povezane samo z estetskim vidikom. In če z nadomestnimi zobmi čakamo predolgo, se lahko težave marsikdaj samo še poglobijo. Tudi neposrečena izbira rešitve za brezzobost nam lahko zagreni življenje – slaba proteza ali mostički lahko potegnejo za sabo nove težave, kot sta nezadovoljiva funkcionalnost in težavna higiena.

Na srečo so današnje inovacije v sodobni implantologiji tako daleč, da ponujajo rešitve, ki so najbolj podobne naravnim zobem – zobni vsadki so trajna in fiksna rešitev, ki odpravlja težave z brezzobostjo. Ker so podobni naravnim zobem, v celoti opravljajo svojo funkcijo. Drugače kot večina klasičnih protez, ki pogosto ne zagotavljajo zadostne stabilnosti, so zobni vsadki vgrajeni v čeljustno kost in služijo kot korenina zoba. Tudi v primerjavi z zobnimi mostički imajo vsadki nekaj prednosti:

ni treba pobrusiti sosednjih (tudi zdravih) zob za namestitev

večja funkcionalnost

boljša estetika

lažja higiena

bolj dolgotrajna rešitev

»Prav vsakdo je lahko kandidat za vsadke, seveda če obstaja indikacija za njihovo namestitev,« pojasni dr. Trampuš in hkrati poudari, da za njihovo namestitev ni zgornje starostne omejitve. In kakšne so možnosti, ki jih zagotavlja sodobna implantologija?

Najbolj priljubljena metoda zobnih vsadkov je All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Zobni vsadki Zygoma, ki se vstavljajo v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo nameščanje, uspešno premostijo izgubo kostnine v zgornji čeljusti. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov. Vsadki Zygoma so rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Z metodama All-on-4 in Zygoma All-on-4 ter pterigoidnimi in subperiostalnimi vsadki ni več razloga za nošenje neudobnih in zastarelih protez, ki zmanjšujejo kakovost življenja.

Klinika Ortoimplant Dental Spa je specializirana za:

metodo All-on-4

metodo Zygoma All-on-4

pterigoidne vsadke

subperiostalne vsadke

Dr. Zdenko Trampuš: »Zobni vsadki so nekaj najboljšega, kar se je v zobozdravstvu zgodilo v zadnjih desetletjih.«

Dr. Trampuš z ekipo poskrbi, da njihovi pacienti v čim krajšem času pridejo do najboljših rezultatov in povrnitve nasmeha, ter naredijo vse, kar je v njihovi moči, da čim bolj ublažijo stres in zmanjšajo število obiskov ordinacije. Vse to omogočajo vrhunske implantološke rešitve, pa tudi dental spa tretmaji, ki zagotovijo hitrejše zaraščanje in celjenje po stomatološkem posegu.

V kliniki je tako vse podrejeno ustvarjanju dobrega počutja pri pacientih ves čas obiska – od ambienta in sproščujoče glasbe ob prihodu pa vse do aromaterapije in sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije, s katero se poleg bioobmočij in terapij s kisikom dosegajo izjemni rezultati na področju skrajšanja časa okrevanja in zadovoljstva strank. Na voljo je tudi avtotransfuzija krvi, obogatene z ozonom, pacienti pa lahko dobijo tudi poseben boost vitaminov za čim hitrejše okrevanje.

