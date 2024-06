Pomirja in izboljšuje prebavo: zakaj je dober lipov čaj in za koga ni priporočljiv

Čaj iz dišečih cvetov lipe je priljubljen napitek. Ne samo, ker je osvežujoč in okusen, temveč tudi, ker premore številne pozitivne učinke na zdravje.

Že od nekdaj se uporablja za zdravljenje prebavnih motenj, za blaženje glavobola, putike, ledvičnih kamnov tudi nekaterih psihičnih težav.

Ker je v cvetovih lipe visoka koncentracija flavonoidov, drugih antioksidantov in minerala kalija ima posebno mesto v zdravilstvu še danes. Ker gre za zeliščni čaj, ne vsebuje kofeina.

Cvetovi lipe FOTO: Mallivan/Gettyimages

Večina pozitivnih učinkov lipovega čaja je povezanih s fitonutrienti v cvetovih, ki imajo antioksidativne in s tem protivnetne učinke.

Deluje kot blago pomirjevalo, saj blaži tesnobnost ter depresijo, omili prebavne težave, krepi odpornost, odpravlja bolečine v mišicah, sklepih in kosteh. Zaradi protivnetnih učinkovin varuje pred nekaterimi oblikami raka.

Kaj vse torej zmore lipov čaj?

Blaži tesnobnost in depresijo

Zaradi snovi v lipovem cvetju, ki pomirjajo, lahko lipov čaj pomaga pri blaženju stresa, depresije in pri odpravi nespečnosti.

Pod njegovim vplivom se namreč v telesu zniža količina hormonov stresa.

Omili prebavne in dihalne težave

V lipovem čaju je nemalo antispazmodičnih učinkovin, ta blažijo vnetja v dihalih ter spodbujajo njihovo čiščenje.

Dobrodošel je tudi pri številnih prebavnih težavah, kot so napihnjenost, zaprtje, driska, vetrovi, blaži še simptome ulceroznega kolitisa in sindroma razdražljivega črevesja.

Premaguje vnetja

Protivnetne učinkovine v lipovem čaju nižajo količino telesnih vnetji, ki se odražajo kot bolečine v mišicah, mišični krči, bolečine v sklepih, glavobol, artritis, putika, kožne težave in bolečine v nogah, ki so posledice slabega pretoka krvi.

Omili simptome gripe in prehlada

Lipov čaj se je izkazal za zaveznika v boju z različnimi mikrobi, ki povzročajo prehlad in gripo, učinkovit je tudi pri preprečevanju pretiranega množenja glivic in bakteriji, tako je dobrodošla pomoč pri zdravljenju virusnih, bakterijskih in glivičnih okužb.

Ob tem pospešuje znojenje in tudi s tem pomaga pri prebolevanju gripe ali prehlada.

Lahko varuje pred rakom

Lipa med drugim vsebuje dva antioksidanta: kvercetin in kumarin. Oba učinkovito nevtralizirata proste radikale, ki povzročajo rakava obolenja.

Prosti radikali v telesu povzročajo oksidativni stres, ta vodi v kronična vnetja, ki so vzrok tudi za rakava obolenja.

Ohranja zdravo srce

Ker nekoliko pospešuje srčni utrip in s tem krvni pretok, niža tveganje za krvne strdke in za arteriosklerozo, koronarno srčno bolezen, možgansko ter srčno kap.

Kako pripraviti lipov čaj?

Praviloma se za pripravo čaja uporabljajo posušeni cvetovi lipe, lahko tudi z dodatkom posušenih lipovih listov.

Sestavine:

ena do dve žlički posušenih cvetov lipe

240 mililitrov vode

med po okusu

Priprava:

Zavrite vodo in vanjo stresite cvetove.

Pustite vreti še eno minut in odmaknite z ognja.

Počakajte 10 minut in precedite.

Dodajte med in pomešajte.

Stranski učinki lipovega čaja

Čeprav je lipov čaj načeloma zdrav, ima v pretiranih količinah lahko tudi nezaželene stranske učinke, zato naj ne bi presegli količine ene do dve skodelici dnevno. Ni ga dobro piti predolgo, po tednu dni kure z njim je dobro vzeti vsaj teden dni predaha.

Lipov čaj ni priporočljiv med nosečnostjo. Res je, da blaži menstrualne krče, a pri nosečnicah lahko vodi v prezgodnji porod ali spontani splav.

Prav tako lipov čaj ni priporočljiv za doječe matere.

Pripravki, ki spodbujajo odvajanje vode iz telesa, kar velja za lipov čaj, niso priporočljivi za osebe z boleznimi srca in ožilja, saj lahko privedejo do resnega poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja.

V tem primeru se je glede uživanja treba posvetovati z zdravnikom.

V sicer redkih primerih lahko lipov čaj povzroči alergijo, ki se odraža neprijetnim občutkom v ustih in želodcu, piše portal foodsforbetterhealth.com.