Pomigajmo v vodi in telo nam bo hvaležno

Plavanje velja za odlično vadbo za celotno telo; z njim kurimo kalorije in ne ustvarjamo pritiska na sklepe, zaradi česar je odlična ideja za ljudi z bolečinami, ki jih povzročajo poškodbe ali kronična stanja, kot je osteoartritis ali revmatoidni artritis. Plavanje seveda ni edino, vadba v vodi prinaša številne blagodati tako športnikom kot rekreativcem.

Voda je gostejša od zraka in zato zagotavlja večji upor. To pomeni, da bo vsako gibanje v vodi močneje aktiviralo mišice in bomo porabili več kalorij, s tem pa bomo (ob siceršnjem zdravem načinu življenja) tudi vzdrževali primerno telesno težo oziroma celo izgubili kak odvečen kilogram. Poskrbeli bomo še za zdravje srca in ožilja, krepili cirkulacijo in masirali telo (in se s tem borili proti nadležnemu celulitu), pospešili krvni obtok, nižali krvni tlak, zmanjšali vrednosti maščob v krvi, izboljšali bomo kondicijo, krepili imunski sistem, dvigali raven energije in izboljšali razpoloženje, zmanjšali stres in dosegli boljši spanec.

Vadimo tako, da to ustreza našim plavalnim sposobnostim: če nismo dober plavalec, ostajamo v plitvini, uporabljamo plovec.

A pomembno je, da vadimo tako, da to ustreza našim plavalnim sposobnostim: če nismo dober plavalec, ostajamo v plitvini, v bližini drugih ljudi, uporabljamo plovec. Pred tovrstno vadbo se posvetujmo z zdravnikom, zlasti če imamo kakršne koli zdravstvene težave.

Različne vaje

Počepi so super vadba za krepitev spodnjega dela telesa, izvajamo pa jih lahko tudi v vodi. Stojimo pokonci, stopala so v širini ramen, voda naj sega malo čez kolena, glava mora v počepu ostati nad gladino. Roki dvignemo naravnost pred seboj in počepnemo; ponovimo 10-krat. Za še večji učinek lahko iz počepa skačemo: počepnemo, nato pa skočimo čim višje v zrak. Takoj spet počepnemo in skočimo; ponovimo desetkrat. Hitreje ko bomo izvajali vajo, težje bo.

V vodi lahko vozimo kolo: stojimo pokonci, voda naj nam sega do vratu, noge dvignemo od tal in kolesarimo, torej vrtimo navidezna pedala. Da bo bolj zabavno, najprej kolesarimo naprej, potem pa še nazaj. Vsakokrat po eno minuto.

Kolo vozimo naprej, potem pa še nazaj. FOTO: A Bello/Getty Images

Tudi tečemo lahko, in sicer od enega roba bazena do drugega. Globlja bo voda, težje bo. Vsaj do prsi naj sega, če ste dober plavalec (sicer pa ostanite v bolj plitvem delu). Ali pa hodimo vstran, in to v počepu; hodimo od enega roba bazena do drugega, za še večjo obremenitev si okoli nog nadenemo elastični trak.

Super vaja so škarjice: voda mora biti tako globoka, da se noge ne dotikajo tal. Držimo se roba bazena, dvignemo noge, da je telo v vodoravnem položaju, in brcamo, izmenjaje z obema nogama, noge naj bodo stegnjene. Za še večji učinek brcamo hitreje in močneje, pazimo, da je telo vseskozi v vodoravnem položaju.