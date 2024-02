Pomanjkanje ženskega hormona poveča tveganje za bolezni srca

Ob menopavzi, pomembnem mejniku v življenju ženske, se ustavi ciklična dejavnost jajčnikov, redna menstruacija izostane dvanajst mesecev zapovrstjo. Klimakterij je obdobje, ki lahko traja desetletje: začne se že nekaj let pred zadnjo menstruacijo in traja še nekaj let po menopavzi.

»Naravna menopavza lahko nastopi že po 40. letu starosti, v povprečju pa ženske menstruacijo izgubijo pri 52 letih,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

»Prva sprememba se kaže kot motnja menstrualnega cikla, ki se lahko skrajša, lahko pa se začne podaljševati. Tudi krvavitve so lahko zelo različne. Plodnost upade, a je zanositev še vedno mogoča. Navali vročine so najpogostejši simptom, pogosto jih spremlja hitrejše bitje srca. Lahko se pojavijo še drugi neprijetni znaki, kot so suha in tanka stena nožnice, pogostejše okužbe nožnice in sečil, nočno potenje, vrtoglavica, nespečnost, glavoboli, utrujenost, tiščanje pri srcu, bolečine v želodcu, motnje razpoloženja in zbranosti ter manjša želja po spolnosti.«

Telovadba naj bo del vsakdanjika. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Dovolj počitka

K boljšemu počutju lahko pripomore vsaka posameznica, nadaljuje sogovornica: »Nadledvična žleza, ki namesto jajčnikov prevzame izločanje določenih hormonov, se najbolj obnavlja po polnoči, torej svetujem kakovostno spanje. Priporočljivo se je izogibati kajenju, alkoholu, prečiščenim ogljikovim hidratom in kofeinu. Pijte tudi čim več vode za hidracijo. Ne izpuščajte obrokov, jejte redno in zdravo. Priporočljiva je uravnotežena prehrana s polnovrednimi živili, zelenjavo, sadjem. Zelo priporočljiva so živila z rastlinskimi estrogeni (soja, lan, oreščki, pšenica, jabolka, ovseni kosmiči), antioksidanti (vitamina C in E, selen), vitamini A in B, kalcij, magnezij ter cink. Ne pozabite na redno gibanje.«

Z obdobjem menopavze se poveča tudi tveganje za osteoporozo.

Pomagajo tudi zdravila rastlinskega izvora in prehranska dopolnila s fitoestrogeni, ženskam, ki imajo večje težave, pa lahko zdravnik uvede hormonsko nadomestno terapijo.

»Za lajšanje suhosti nožnice so na voljo vaginalna krema, tableta ali obroč, ki se vstavijo neposredno v nožnico. Z obdobjem menopavze se poveča tudi tveganje za osteoporozo, zato koristi redna uporaba vitamina D,« pojasnjuje sogovornica. »Ženska je do vstopa v menopavzo zaradi višjih koncentracij ženskih spolnih hormonov bolje zaščitena pred boleznimi srca in ožilja, z menopavzo pa se tveganje poveča,« še opozori predsednica Lekarniške zbornice in poudarja, da ta prelomnica prinaša številne telesne in čustvene izzive, zato je podpora okolice izjemno pomembna.