Pomaga premagovati okužbo

Telesno temperaturo lahko merimo na več mestih, ni nujno, da bo meritev na vseh dala enake rezultate. O povišani temperaturi govorimo, ko pod pazduho izmerimo nad 37 °C, v ušesih pa nad 38 (ušesni termometri in brezstični termometri imajo v navodilih poleg načina merjenja opredeljen tudi podatek o tem, kdaj je telesna temperatura povišana).

Sicer pa je vročina v osnovi naravni obrambni mehanizem našega telesa, ki pomaga v boju proti mikroorganizmom. Zvišana temperatura zavira razmnoževanje virusov in bakterij ter spodbuja imunski sistem, zato lahko prispeva k hitrejšemu okrevanju. »Previdnost je potrebna pri nosečnicah, dojenčkih, starejših s kroničnimi boleznimi in pri dolgotrajni vročini. Če simptomi niso moteči, vročina telesu pomaga učinkoviteje premagati okužbo. Če pa naraste čez 38,5 °C, jo znižujemo z zdravili in drugimi ukrepi,« navaja mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Pri dojenčkih z vročino je potrebna posebna previdnost. FOTO: Nensuria/Getty Images

Če vročina naraste čez 38,5 ⁰C, jo znižujemo.

Treba je dovolj piti

»Povišana temperatura deluje kot naravni zaveznik, saj zavira razmnoževanje mikroorganizmov in spodbuja delovanje imunskega sistema. Znižanje ni vedno nujno, razen če povzroča več težav kot koristi. Pomembno je, da ocenjujemo celotno stanje bolnika in ne zgolj številk na termometru,« poudari sogovornica in doda, da je zelo pomembno, da bolnik uživa dovolj tekočine. Povišana temperatura lahko povzroči težave, kot so dehidracija, šibkost ali celo vročinski krči pri majhnih otrocih. Kriva je lahko za zelo slabo počutje, telesno šibkost ali nezmožnost vnosa tekočine. »Posebno pozornost moramo posvetiti dojenčkom, pri katerih že blaga vročina lahko zahteva zdravniško pomoč. Pri starejših bolnikih, nosečnicah ali tistih s kroničnimi boleznimi je treba ukrepati hitreje, saj so bolj ogroženi. Kadar povišana temperatura traja več dni ali se stanje slabša, je priporočljiv tudi posvet z zdravnikom,« opozarja mag. Potočnik Benčičeva.

Zdravila uporabljamo premišljeno. FOTO: Stefanamer/Getty Images

Znižujemo jo na več načinov. »Med fizične metode spadajo mlačni obkladki na čelu, zapestjih in gležnjih ali mlačna kopel, ki pomaga postopoma ohladiti telo. Če to ni dovolj, si lahko pomagamo z zdravili brez recepta, najpogosteje je to paracetamol, lahko tudi acetilsalicilna kislina ali nesteroidna protivnetna zdravila, kot sta ibuprofen in naproksen. Pri prehladnih obolenjih radi sežemo po kombinaciji zdravila za zniževanje telesne temperature in C-vitamina. Pomembno je, da upoštevamo starost in stanje bolnika. Zdravila za znižanje temperature uporabljamo premišljeno, v skladu z navodili in priporočenimi odmerki glede na starost in telesno težo,« opozarja.