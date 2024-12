Pomaga premagati prehlad

Cink je mineral, ki je prisoten v vseh telesnih tekočinah in tkivih ter igra pomembno vlogo v našem telesu. Dragocen je za delovanje imunskega sistema in celjenje ran, pomaga tudi pri kognitivni, nevrološki in reproduktivni funkciji. Najdemo ga v mnogo živilih, nekatera pa so z njim tudi obogatena.

»Največ ga je v hrani živalskega izvora, predvsem v ostrigah, mesu, jetrih, jajcih, mleku in mlečnih izdelkih, ribah ter v oreščkih, kvasu in žitu. Vsebujejo ga tudi rastlinska živila, vendar je njegova absorpcija omejena zaradi fitatov v rastlinah. Telo lahko cink absorbira le v majhnih količinah, med 20 in 30 odstotki celotne količine, ki jo užijemo s hrano,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Kot rečeno, cink sodeluje v številnih procesih v našem telesu, pomemben je tudi za razvoj in rast, predvsem pri otrocih; pripomore k ohranjanju zdravih kosti, vida, las, nohtov in kože. »Kadar ga je v telesu premalo, to lahko vodi do manj odpornega imunskega sistema, slabšega celjenja ran, nepričakovane izgube telesne teže, prebavnih težav. Njegova pomembna lastnost je, da deluje protivnetno, s čimer izboljšuje splošno počutje in zmanjšuje oksidativni stres. Lahko pomaga tudi pri pospeševanju zdravljenja prehlada, če ga jemljemo v zgodnjih fazah. Deluje tako, da zavira razmnoževanje virusov, ki povzročajo prehlad, in krepi imunski sistem,« pojasnjuje sogovornica.

Največ ga je v hrani živalskega izvora. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

Zmanjšana zmožnost okušanja

Poudarja še, da se je pred uživanjem prehranskih dopolnil s cinkom smiselno posvetovati, še zlasti če imamo zdravstvene težave ali jemljemo druga zdravila: »Prekomerno uživanje cinka lahko vodi do stranskih učinkov, kot so slabost, glavoboli, prebavne težave ali celo znižanje ravni drugih pomembnih mineralov, kot je baker. Priporočen dnevni vnos cinka za odraslo osebo je od 7 do 11 mg. V telo takšno količino vnesemo že, če zaužijemo jajce, 3 kose polnozrnatega kruha, svinjski zrezek in 25 g goveje bolonjske salame. Za otroke so priporočila veliko nižja, še posebno previdne pa morajo biti nosečnice ali doječe ženske. V določenih okoliščinah se potrebe po cinku povečajo, še posebno pri ljudeh, ki se izogibajo uživanju živil živalskega izvora, pri odvisnih od alkohola in tistih, ki imajo slabo absorpcijo hranil zaradi prebavnih bolezni.«

Prvi znaki pomanjkanja so izguba apetita, poslabšano delovanje imunskega sistema in težave s kožo.

Prvi znaki pomanjkanja so izguba apetita, poslabšano delovanje imunskega sistema in težave s kožo. Znaki hudega pomanjkanja so zmanjšana zmožnost okušanja, driska, izpadanje las, počasnejša rast in razvoj pri otrocih, motnje v spolnem razvoju pri moških in reprodukciji ter nevrološke motnje. Hudo pomanjkanje se sicer zgodi zelo redko, vendar naše telo ne more poskrbeti za stalno zalogo cinka, zato ga moramo nenehno vnašati.