Pojavi se ob najmanj primernih trenutkih

Herpes je pogosta kožna bolezen, največkrat pa imamo v mislih herpes simplex. Gre za srbeč mehurčast izpuščaj na ustnicah ali intimnih predelih, ki se lahko večkrat pojavi na vedno istem predelu.

Herpes je nekaj popolnoma običajnega in prizadene skoraj vse ljudi, zato ni razloga za sram.

»Obstajata dve vrsti virusa herpes simplex, in sicer HSV-1, ki običajno povzroča herpes na ustnicah, in HSV-2, ki običajno povzroča herpes na genitalijah, redkeje drugje. Kljub temu pa lahko kateri koli od njiju povzroči izpuščaj kjer koli na koži. Pri tem so redko prizadeti notranji organi. Obe vrsti virusa po okužbi ostajata v telesu in lahko povzročata ponovne izbruhe,« pojasnjuje dr. Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos.

V stresnih obdobjih

Okužba s herpesom se najpogosteje prenaša prek neposrednega stika s prizadetimi lezijami ali telesnimi tekočinami, kot je slina. »Spolnost je pogost način prenosa genitalnega herpesa. Okužba je mogoča tudi prek oseb brez vidnih simptomov. Herpes je sicer nekaj popolnoma običajnega in prizadene skoraj vse ljudi, zato ni razloga za sram,« poudarja sogovornica in pristavlja, da se največkrat pojavi v stresnih obdobjih, ko je odpornost na preizkušnji: »Lahko rečemo, da se herpes najpogosteje pojavi ob najmanj primernih trenutkih. Na primer, med pripravami na nastop: pomanjkanje spanca, stres in neprimerna prehrana so kombinacija, ki nas iztiri. Bolj ogroženi so posamezniki z oslabljenim imunskim sistemom, nosečnice in dojenčki, vplivajo tudi genetski dejavniki. Herpes lahko sprožijo še menstruacija, hormonsko neravnovesje, povišana telesna temperatura, izpostavljenost soncu in preostalim vremenskim ekstremom, psihični napor in okužbe, kot sta prehlad in gripa.«

Ob znakih genitalnega herpesa poiščemo pomoč. FOTO: Olga Shefer/Getty Images

Simptomi vključujejo srbenje, pekoč občutek, bolečino, rdečino in pojav mehurčkov. Mehurčki začnejo pokati in nastanejo vnete površinske rane. »To je najbolj nalezljiva in boleča stopnja okužbe,« opozarja dermatologinja. »Rane se nato posušijo in nastanejo suhe, rjave kraste. Takrat lahko občutite srbečico in pekočo bolečino. Če rane počijo, lahko tudi zakrvavijo. Pravo diagnozo postavi zdravnik na podlagi fizičnega pregleda in testiranja.« Pri zdravljenju je ključno, da ukrepamo takoj, pri ponavljajočih se izbruhih pa uživamo izdelke za krepitev odpornosti. »Zdravljenje obsega uporabo protivirusnih zdravil, ki jih predpiše zdravnik. Simptome lahko lajšamo tudi z uporabo hladnih obkladkov, izogibanjem dražilnim snovem, vzdrževanjem čistosti prizadetega območja in ustrezno higieno rok. Zdravnika obiščemo pri prvem izbruhu ali pri hudih in pogostih izbruhih. Pomoč je nujno poiskati predvsem pri simptomih genitalnega herpesa.« Ema Bubanj