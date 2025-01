Podpira zdravje prebavil, naj jo na jedilnik uvrstijo tisti, ki bi radi malce shujšali

Polenta je tradicionalna italijanska jed, pri naših sosedih zelo priljubljena, takoj za testeninami in pico. Čeprav danes ni pogosto na naših krožnikih, prinaša številne koristi za zdravje.

Prinaša številne koristi za zdravje. FOTO: Svetlana Monyakova/Getty Images

Ker je brez glutena, je odlična alternativa za ljudi s celiakijo ali za tiste, ki se izogibajo glutenu zaradi drugih zdravstvenih težav. Je tudi odlična izbira za vse, ki bi radi shujšali oziroma vzdrževali zdravo težo, saj je nizkokalorična. Ker vsebuje le malo maščob, je slasten del prehrane, ki je zdrava za srce (seveda je vse odvisno od priprave: če želimo res zdravo jed, bomo polento pripravili na vodi z malo soli in ji ne bomo dodali mleka, sira ali masla). Seveda to ne pomeni, da ni hranljiva – prav nasprotno! Vsebuje številne hranilne snovi. Je odličen vir kompleksnih ogljikovih hidratov, daje dolgotrajno energijo in pomaga ohranjati stabilen nivo krvnega sladkorja. To je zlasti pomembno za telesno aktivne in tiste, ki potrebujejo res veliko energije pri vsakodnevnem delu.

Vitamini skupine B so pomembni za ohranjanje zdravja živčnega sistema.

Je dober vir vlaknin, te so pomembne za zdravje prebavil, saj preprečujejo zaprtje in podpirajo zdravje črevesja, poleg tega nižajo slabi holesterol, kar je pomembno za zdravje srca in ožilja, nižajo tudi tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Vsebuje tudi beljakovine, ki nam dajo občutek sitosti, in pomembne vitamine in minerale, ki so ključni za zdravje, denimo vitamine iz skupine B, kot so tiamin, niacin in folat, ki so pomembni za presnovo energije in živčni sistem. Magnezij je pomemben za zdravo delovanje mišic in živcev, kalcij za zdrave kosti, železo pomaga pri prenosu kisika v telesu, kar je ključno za normalno delovanje telesa.

Deluje kot antioksidant za vse telo.

Koruza vsebuje različne antioksidante, kot sta lutein in zeaksantin, ki pomagajo ščititi telo pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Z rednim uživanjem polente lahko pomagamo zmanjšati tveganje za kronične bolezni, kot so srčno-žilne. Antioksidanti podpirajo zdravje oči in lahko pomagajo preprečevati degeneracijo rumene pege. Vsebuje majhno količino vitamina A, ki je nujen za zdravje oči, tudi kože in imunskega sistema.