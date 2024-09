Pije več kot četrtina nosečnic. Preverite, zakaj to ni dobro početi

Otrokova izpostavljenost alkoholu pred rojstvom je izjemno nevarna, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje: danes je mednarodni dan ozaveščanja o tveganju za spekter fetalnih alkoholnih motenj, FASD, zato stroka poudarja, da alkohol, ki vpliva tudi na sposobnost zanositve pri obeh partnerjih, v nosečnosti moti rast in razvoj otroka.

Pri otroku alkohol doseže najmanj tako visoko, lahko celo višjo koncentracijo kot pri nosečnici.

»Alkohol iz krvnega obtoka nosečnice prosto prehaja skozi posteljico v otrokovo kri. Pri otroku alkohol doseže najmanj tako visoko, lahko celo višjo koncentracijo kot pri nosečnici. Alkohol je teratogen in toksin, torej lahko vpliva na razvoj različnih organov in tkiv. To lahko vodi do različnih prirojenih napak in razvojnih nepravilnosti. Najbolj ranljivi pa so otrokovi možgani, ki se razvijajo vso nosečnost. Izpostavljenost alkoholu med nosečnostjo poveča tveganje za splav, mrtvorojenost, prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo, nenadno smrt dojenčka, je pa tudi edini vzrok za FASD,« je povedala mag. Marjetka Hovnik Keršmanc z NIJZ.

»Alkohol prekine običajen razvoj ter lahko poškoduje otrokove možgane in druge telesne organe, kar lahko vodi do različnih trajnih telesnih težav, vedenjskih in duševnih motenj ter učnih težav.«

Pri otrocih s FASD je večja verjetnost, da bodo opustili šolanje in imeli težave z duševnim zdravjem. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Pri vsakem drugače

Kognitivne motnje se najbolj pokažejo na področju učenja in spomina. Izstopajo tudi vedenjske težave in primanjkljaji na psihosocialnem področju. FASD dolgoročno ogrozi zdravje, razvoj, vedenje in akademske dosežke otroka. Najbolj znana fetalna alkoholna motnja je fetalni alkoholni sindrom (FAS), ki vključuje motnje osrednjega živčevja in rasti ter značilne poteze obraza. Prisotne so lahko še prirojene nepravilnosti na srcu, ledvicah, jetrih, prebavnem traktu, kosteh in endokrinem sistemu, težave z vidom, s sluhom in druge zdravstvene težave.

Možgani se razvijajo vso nosečnost. FOTO: Vchal/Getty Images

»FASD se kaže od osebe do osebe drugače. Ker večina otrok s FASD nima značilnih telesnih znakov, nekatere motnje, kot so učne težave, niso očitne, dokler otrok ni v šoli, FASD je tudi težko ločiti od drugih nevrorazvojnih motenj, kot sta avtizem in ADHD. Pri otrocih s FASD, ki ne dobijo zgodaj ustrezne strokovne pomoči, je večja verjetnost za razvoj nadaljnjih posledic, s tem pa večje tveganje, da bodo opustili šolanje, imeli težave v duševnem zdravju, kot odrasli tvegali in posegali po alkoholu in drugih drogah, imeli težave v medosebnih odnosih, pri pridobivanju in ohranjanju zaposlitve ter bodo kršili pravila. Nekateri med njimi tudi ne bodo sposobni samostojnega življenja,« je ob svetovnem dnevu še povedala Marjetka Hovnik Keršmanc.

Nobena pijača, ki vsebuje alkohol, v nosečnosti ni varna, zato je popolno izogibanje najzanesljivejša pot.

Nobena pijača, ki vsebuje alkohol, v nosečnosti ni varna, zato je popolno izogibanje najzanesljivejša pot. Tuji strokovnjaki ocenjujejo, da po svetu med nosečnostjo alkohol pije 10 odstotkov žensk. O največji razširjenosti pitja poročajo države z dolgoletno in zakoreninjeno sprejemljivostjo pitja alkohola; za Evropo je ocena 25 odstotkov nosečnic, za Slovenijo pa še več. Pri približno enem na vsakih 13 otrok, ki so bili pred rojstvom izpostavljeni alkoholu, se razvije FASD.