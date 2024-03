Zdaj je to peti najpogosteje odkriti rak, pred uvedbo Svita je bil drugi

Rak, odkrit v zgodnejši fazi, je lažje ozdravljiv: in ravno odkrivanje bolezni, še preden se pojavijo simptomi, je cilj presejalnega Programa Svit, ki uspešno deluje že 15 let in je v tem času že marsikomu rešil življenje.

Statistika je osupljiva: v tem času so odkrili 4100 primerov raka debelega črevesa in danke, pri več kot 31.700 ljudeh pa so odstranili predrakave spremembe. Po podatkih Registra raka je sodelovanje v presejalnem programu zmanjšalo število novih primerov raka debelega črevesa in danke, ki je trenutno peta najpogostejša oblika raka v Sloveniji in ne več druga kot pred uvedbo Svita.

Kar 60 odstotkov primerov, ki jih odkrijejo v programu, je v zgodnji fazi in je zato bolezen lažje ozdravljiva; od začetka delovanja leta 2009 so analizirali 2,306.000 kompletov vzorcev blata, v pooblaščenih centrih pa pri udeležencih s pozitivnim presejalnim testom opravili več kot 136.280 kolonoskopij.

Rak debelega črevesa in danke je trenutno peta najpogostejša oblika raka v Sloveniji in ne več druga kot pred uvedbo Svita. FOTO: Mohammed Haneefa Nizamudeen/Getty Images

Več žensk

»Podatki za leto 2023 so spodbudni, tudi velika količina vrnjenih vzorcev v prvih dveh mesecih letošnjega leta je pomemben pokazatelj pripravljenosti za sodelovanje,« pove vodja programa, dr. Dominika Novak Mlakar. Odzivnost na povabila se spet povečuje, potem ko se je nekoliko zmanjšalo v covidnem obdobju. »Doseči želimo 70-odstotno odzivnost in zmanjšati razkorak med boljšim odzivom žensk in za kar 11 odstotkov slabšim odzivom moških,« še doda.

31.700 udeležencem so odstranili predrakave spremembe.

Odzivnost v Sloveniji je sicer največja v kranjski zdravstveni regiji, 68,8-odstotna, najslabše pa se odrežejo v koprski regiji, 61,9 odstotkov se jih tam namreč odzove povabilu. Cilj je torej še naprej dvigovati odzivnost, predvsem moških, ki se po praznovanju abrahama počutijo povsem zdrave in vitalne in ne čutijo potrebe po preventivnih preiskavah. A Svit je edini presejalni program, ki vključuje tudi moške, populacija v starosti od 50 do 55 pa kaže najmanj zanimanja za sodelovanje.

Cilj programa je med navidezno zdravimi odkriti tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz sprememb na steni debelega črevesa in danke razvil rak. FOTO: Ridofranz/Getty Images

In kako deluje program? Pri navidezno zdravih osebah v starosti od 50 do 74 let s preprostim testom blata išče sledove prikrite krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa pregledajo na kolonoskopiji, kjer ugotovijo vzrok krvavitve.

Cilj programa je med navidezno zdravimi odkriti tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz sprememb na steni debelega črevesa in danke razvil rak ali že imajo začetno obliko raka, in te spremembe odstraniti. Vse informacije in nasveti glede odvzema vzorca pa so udeležencem na voljo tudi na lokalni ravni, v okviru zdravstvenih domov po Sloveniji.