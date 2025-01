Partner, ki ga zanima le lastna korist: 5 znakov sebičnosti v razmerju

V razmerju z ljubljeno osebo pazite na znake, ki razkrivajo, da je partner sebičen, kar zelo slabo vpliva na odnos in lahko pripelje celo do njegovega konca, če ne boste prej ukrepali. Na kaj je torej treba biti pozoren?

Najprej zase

Partner, ki v vsakem položaju najprej poskrbi zase, ne da bi pomislil, kako to vpliva na druge, ker ga to preprosto ne zanima, je sebičen in ni zanesljiv. Ni slabo, da se človek ceni, a ko se ves svet vrti okoli njega, njegovega dela, hobijev ali prijateljev, se vprašajte, koliko vas sploh ceni oziroma ali vas potrebuje le za svoje občinstvo.

Nadzor

Ni treba poudarjati, da želi sebičen partner vse imeti po svojem okusu, tudi vas. Kmalu se bo vpletal v vaše življenje, ga nadziral in vam solil pamet, da bo na koncu imel zadnjo besedo pri tem, kaj boste počeli. Ne zanima ga, ali se vi ob tem dobro počutite.

Vaše ne šteje

Če se boste sploh znašli v okoliščinah, ko boste lahko izrazili mnenje, to ne bo štelo. Morda si bo partner vaše besede prilastil, če se bo z njimi strinjal, preostalo pa preslišal, ker ga vaše mnenje v resnici ne zanima. Razen če mu ne pomaga priti do cilja.

Hiter jezik

Ko se sebični ljudje znajdejo v stiski, ne znajo držati jezika za zobmi in povedo kaj žaljivega na partnerjev račun, pogosto pa tudi na račun drugih. Drugi so krivi, da gre vse narobe, lastne odgovornosti ne priznavajo. Ko vas naderejo, jih ne zanimajo vaši občutki, ampak le to, da imajo nad vami nadzor.

Kompromis

Sebični ljudje ne sklepajo kompromisov, ampak vas prepričajo, da imajo oni prav, tako da na koncu vi popustite. Njim je mar za lastno korist, zakaj bi se prilagajali, če lahko dosežejo svoje. Če pa že sklenejo kompromis, je dolgoročno zagotovo njim v korist.