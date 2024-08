Pariz 2024: Ko misija nemogoče postane resničnost

Slovenija je v Parizu 2024 dosegla izjemen uspeh. Janja Garnbret, Andreja Leški in Toni Vodišek niso domov prinesli le treh odličij, dveh zlatih in srebrnega, temveč so postali del nove generacije junakov.

Andreja Leški je osvojila prvo zlato kolajno za Slovenijo v Parizu z zmago v ženskem judu v kategoriji do 63 kg. Njena zmaga je izjemen dosežek, saj jo je postavila med najboljše judoistke na svetu.

Malo je neverjetno, ampak včeraj sem razmišljala, ko sem pisala v svoj dnevnik. Ugotovila sem, kaj je ključno. Za tak uspeh so potrebne tri stvari. Tri sestavine. Prva je neizmerna želja, druga je predanost, tretja pa zaupanje vase. Mislim, da sem danes imela vse troje in ni bilo druge opcije, kot da pridem na vrh. Andreja Leški

Še posebno čustvena pa je bila zaradi hude konkurence in pritiska, da nadaljuje močno slovensko tradicijo v judu.

Drugo zlato odličje je osvojila Janja Garnbret v športnem plezanju. Garnbretova, že prava legenda v tem športu, je ubranila svoj naslov olimpijske prvakinje iz Tokia 2020 z gracioznostjo in močjo.

»Dokler nisem stopil na zmagovalni oder, nisem imel dobrega občutka, saj sem se zavedal, da bi lahko tudi zmagal,« je za TV Slovenija povedal Toni Vodišek. »Potem pa, ko sem dobil medaljo, sem se zavedel, da smo pisali zgodovino v novi olimpijski disciplini. Vsega je zdaj konec, po velikem trudu in odrekanju, posebno v zadnjih letih, sem vendarle dosegel nekaj pomembnega.« Toni Vodišek, ki je že od otroštva predan morju, je napovedal boj za zlato že na prihodnjih OI: »Los Angeles, prihajamo!« Prva izjava Janja Garnbret je bila polna čustev: »Težko je z besedami opisati občutke. Po eni strani se mi je spet odvalil kamen od srca. Kar sem danes dala skozi, ni lahko, še posebej ne braniti naslova. Ko sem se zjutraj zbudila, sem vedela, da je danes moj dan. Plezala sem, kot sem si želela, sicer z eno težavo. V zadnjem balvanu se mi je namreč zataknil prst. Ustrašila sem se, da je kaj hujšega. Rekla sem si, da moram v steni uživati, in ravno to sem storila. To je bilo plezanje mojega življenja in zares sem vesela!« FOTO: Blaž Samec

Njena sposobnost doslednega uspeha pod pritiskom in tehnična spretnost sta jo naredili za navdih mladim plezalcem po vsem svetu.

Toni Vodišek je prispeval k zbirki kolajn s srebrom v moš­kem kajtanju. Njegov nastop v novem olimpijskem športu, jadranju na deski s padalom, je bil impresiven in je pokazal njegovo prilagodljivost in spretnost v različnih razmerah.

Vodišek, nekdanji svetovni prvak, je le za malo zgrešil zlato, vendar je utrdil svoj status vrhunskega tekmovalca v tem športu.

Omenjeni športniki niso prinesli le slave Sloveniji. Čeprav radi rečemo – predvsem tisti, ki šport spremljamo z »varne razdalje v naslanjaču« –, da tem posamez­nikom uspeva zaradi prirojene danosti, ki jo naši olimpijci gotovo imajo, ne smemo pozabiti, da je pot k vrhu mnogo več kot le naključna igra kart ob rojstvu.

Mladim, zlasti tistim, ki se spoprijemajo z izzivi v svojem življenju, njihove zgodbe vlivajo upanje in motivacijo. Pokažejo, da je z delom, vajo, disciplino mogoče doseči ogromno in da ima vsak od nas svoj Olimp, na katerega si želi priplezati.

Spodbujanje telesne dejavnosti in zdravja

Eden najpomembnejših načinov, kako olimpijske igre navdihujejo mlade, je spodbujanje telesne dejavnosti, ki je zaradi širjenja debelosti pri otrocih in sedečega načina življenja nujno potrebno.

Ko otroci in najstniki spremljajo uspehe športnikov, je večja verjetnost, da bodo tudi sami telesno aktivni. Raziskave so pokazale, da izpostavljenost športu, zlasti med velikimi dogodki, kot so olimpijske igre, lahko poveča verjetnost, da se bodo otroci ukvarjali s športom.

Danes sem trikrat jokala. Prvič, preden sem sploh šla plezat balvane, verjetno zaradi pritiska, a sem nato plezala dobro. Drugič sem jokala po poškodbi prsta, nazadnje, tretjič, pa od sreče. Janja Garnbret

Po raziskavi, objavljeni v Journal of Sport for Development (revija o športu za razvoj), lahko vid­nost športa med olimpijskimi igrami pomembno vpliva na sodelovanje mladih v telesnih aktivnostih, kar vodi do dolgoročnih zdravstvenih koristi, vključno z zmanjšanjem tveganja za debelost, diabetes in druge bolezni, povezane z življenjskim slogom.

Značaj in vrednote

Poleg telesnega zdravja igra šport ključno vlogo pri oblikovanju značaja. Olimpijske igre poudarjajo vrednote, kot so timsko delo, spoštovanje in pomen poštene igre, kar je bistveno tako za šport kot življenje.

Na primer, prikaz športnega duha med tekmovanji – naj bo to športnik, ki pomaga padlemu tekmovalcu, ali delitev zmage – je močna lekcija v ponižnosti in sočutju. Ti trenutki učijo mlade, da uspeh ni le v zmagi, temveč v tem, kako igraš igro.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) že dolgo spodbuja te vrednote kot osrednje za olimpijsko gibanje, poudarja vlogo športa pri spodbujanju miru in prijateljstva.

»Neverjetno, to je pravljica! Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam bi se obrnila in s kom to proslavila. Od veselja me kar razganja,« so bile po velikem podvigu prve besede Andreje Leški, ki je že v prvem krogu upravičila vlogo favoritinje in zanesljivo opravila z Gruzinko Eter Askilašvili. FOTO: Blaž Samec

Vloga medijev in družbenih omrežij

V današnji digitalni dobi so mladi nenehno izpostavljeni vrhuncem, intervjujem in zakulisnim vsebinam, v katerih nastopajo njihovi najljubši športniki. Ta stalna izpostavljenost pomaga utrditi te športnike kot vzornike.

Družbene platforme, kot so instagram, tiktok in X, so jih naredile bolj dostopne kot kdaj prej. Študija, objavljena v Journal of Youth Studies (revija za študije o mladih), je pokazala, da imajo družbeni mediji pomembno vlogo pri oblikovanju teženj in identitete mladih, pri čemer se športnike pogosto dojema kot vplivne osebnosti.

Že vse življenje me bolj ali manj motivira želja, da ne bi bil zgolj Vodišek mlajši. S športom sem postal oseba zase, ne le sin atija Rajka. Toni Vodišek

Za mlade so ne le tekmovalci, ampak tudi junaki, ki jih navdihujejo, da živijo bolj aktivno in izpolnjeno.

Ko razmišljamo o nedavnih olimpijskih igrah, je jasno, da bo njihova zapuščina vplivala na prihodnje rodove, jih spodbujala, da sanjajo velike sanje, ostanejo aktivni in si prizadevajo za odličnost na vseh področjih življenja.

V času, ko nas vsebine, kako postati »pomemben« v petih korakih, obstreljujejo z vseh koncev, so sporočila olimpijskih športnikov, ki kažejo, da je uspeh tek (običajno z ovirami) na dolge proge, še toliko bolj dobrodošla.