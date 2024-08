Kdo bo šel čez štiri leta po medaljo

Slovenski športniki in športnice so se vrnili z olimpijskih iger. Eni bolj, drugi malce manj srečni in zadovoljni. Seveda se je najbolj smejalo trojici Andreja Leški, Janja Garnbret, Toni Vodišek, ki so se okitili z odličji. Ostali so bili blizu: Kristjan Čeh in rokometaši so pristali na nehvaležnem 4. mestu. Zdaj so dnevi, ko se bodo kolajne in uspehi slavili v domačem okolju: Tonijeva in Andrejina v Kopru, v Slovenj Gradcu in Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa zlato odličje Janje Garnbret.

Želi si več

»Nisem še gledal naprej. Prvi načrt se je dobro naspati in spočiti, ker se počutim, kot da bom vsak čas padel skupaj, ter proslaviti to z vsemi bližnjimi, prijatelji, družino, ki so verjeli vame že od začetka,« je povedal kajtar Toni Vodišek. A v isti sapi je Primorec priznal, da bo na krilih srebra v Parizu oz. Marseilla (tam so potekale tekmovanja jadralcev) jahal do Los Angelesa, ki bo leta 2028 gostil olimpijske igre. »Los Angeles, prihajamo, nismo zadovoljni s tem, kar imamo, gremo po še več!« je 24-letni Vodišek kar na glas pred zbrano množico na sprejemu napovedal lov na zlato. Pa ne bo edini iz te garde, ki bo lovil odličje. Tudi 25-letna Janja Garnbret pogleduje proti Ameriki. To bodo tretje igre, ki imajo v programu športno plezanje. Verjetno v drugačnem tekmovalnem formatu. Obstaja ideja, da bi se plezalci pomerili v treh ločenih disciplinah (v hitrostnem, balvanskem in težavnostnem plezanju), odločitev bo znana kmalu.

»Še vedno je vse ena globoka sreča, ki jo podoživljam vsakič, ko me kdo malo opomni ali vpraša kaj v povezavi s tem, tako da je res čudovito,« navdušenja nad zlatom v judu ne skriva 27-letna Andreja Leški, pred katero so zagotovo še ene olimpijske igre.

Zahteven proces

Kristjan Čeh bo čez štiri leta v tretjem poizkusu lovil prvo olimpijsko odličje. FOTO: Reuters

Letos je imela Slovenija na igrah žensko in moško rokometno reprezentanco in odbojkarje. Dekleta, prvi slovenski ženski kolektiv, so prebila led in niso razočarala. Rokometaši so igrali najlepši rokomet, a tudi zavoljo dveh sodniških odločitev na 4. mestu ostali brez odličja, odbojkarjem pa je v uteho po izpadu v četrtfinalu, da so kot edini premagali olimpijske prvake Francoze. Skupno vsem trem reprezentancam je dejstvo, da jih čaka menjava generacij. Vse tri ekipe so potrdile, da je pot do olimpijskih iger, že uvrstitev nanje, zahteven proces. Čez štiri leta bi ljubitelji športa na njih radi videli košarkarje, ki so v Tokiu 2021. osvojil 4. mesto. V Los Angelesu bo metalec diska Čeh star 29 let in pripravljen, da vzame odličje. V Tokiu in Parizu se mu je izmuznilo, zadovoljiti se je moral s 5. in 4. mestom. V Los Angelesu bi lahko do stopničk prišla Neža Klančar, ki se je na OI v Parizu izkazala v finalu na 50 metrov prosto, ko je še drugič izboljšala državni rekord. Čez štiri leta bo še konkurenčnejša danes 22-letna Eva Alina Hočevar, ki je v slalomu na divjih vodah zasedla 9. mesto.

Sodniki krojili usodo

Tadeja smo letos pogrešali. FOTO: Voranc Vogel

Letos smo pogrešali Tadeja Pogačarja, številko ena svetovnega kolesarstva. Po izjemni sezoni, zmagah na Touru in Giru, je bil utrujen, tudi prizadet. Razlog za slednje pa poteza selektorja ženske kolesarske reprezentance Gorazda Penka, ki je doma pustil Urško Žigart, ki bi si nastop zaslužila. Ob pomanjkanju odločnosti pa tudi športne diplomacije je Slovenija v Parizu nastopila vidno oslabljena. So pa sodniki udarili po dveh naših asih, ki počasi končujeta svojo športno pot. Kanuist Benjamin Savšek ni ubranil naslova olimpijskega prvaka v slalomu; bil je sicer blizu novi kolajni, sodniška odločitev o 50-sekundnem pribitku, ki po njegovem mnenju ni pravična, mu je odnesla bron. Kazen je dobil zaradi namernega odrivanja količka, a 37-letni Savšek pravi, da ga še zdaleč ni odrival namerno. Tudi 40-letnemu kajakašu Petru Kauzerju je usodo krojila sporna sodniška odločitev. Sodnik mu je v polfinalnem nastopu dosodil 50 kazenskih sekund, s tem pa ni imel nobene možnosti, da bi se uvrstil v finale. V slovenskem taboru so se nad odločitvijo čudili, saj nihče ni vedel, kaj je storil napačno. To je šport, ki so ga tokrat prevečkrat krojili sodniki in funkcionarji.