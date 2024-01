Otežujejo erekcijo in vzdržljivost, med njimi je tudi priljubljeni krompirček

Če bi moški v postelji rad dokazal, da je dovolj vzdržljiv, prehrambni strokovnjaki svetujejo, da določene jedi popolnoma črtajo z jedilnika. Uspeh zagotovljen?

Gazirane pijače

Povzročajo napihnjenost in vetrove, med najslabšimi pa je tonik, ki vsebuje kinin; ta namreč zmanjšuje raven testosterona in lahko celo slabo vpliva na semensko tekočino. Boljši so voda, naravni oziroma nesladkani sokovi, čaji ...

Pomfrit

Priljubljeni krompirček neznansko zvišuje količino holesterola v krvi in skrbi za nalaganje maščobnih oblog na stenah žil, zaradi česar so erekcije težje in krajše.

Alkohol

Kozarček za pogum morda že, a sta dva hitro preveč, saj alkohol dolgoročno zelo slabo vpliva na vzdrževanje erekcije ali pa jo popolnoma oslabi.

Tofu

V njem najdemo veliko fitoestrogena, ki spominja na ženski hormon estrogen, zanj pa vemo, da slabo vpliva na moški libido.

Energijske pijače

Hitro gor in hitro dol, bi lahko strnili. Poleg tega pa kombinacija sladkorja in kofeina znižuje raven testosterona, zato seks ni več prioriteta.