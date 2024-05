Okužbe se rade ponavljajo: če vnetje zanemarimo, se lahko razširi

Vnetje nožnice nastane zaradi okužbe, ki jo povzročajo različni mikroorganizmi. V 30 odstotkih primerov so krive glivice, ki se razmahnejo zaradi porušene sestave vaginalne mikroflore, k okužbi pa lahko pripomorejo tudi sladkorna bolezen, debelost, imunska oslabljenost, antibiotično zdravljenje, višja raven estrogena.

Glivično vnetje nožnice je zelo neprijetno stanje, ki ga prepoznamo po pordelem in oteklem spolovilu. Spremljata ga pekoč, dražeč občutek v nožnici in srbečica, značilen je tudi obilen gost belkast ali zelenkast izcedek; rjav je znak blage krvavitve. Lahko je prisotna bolečina v nožnici ob spolnem odnosu. Pozor, vsaka srbečica v spolovilo še ni znak za preplah; nožnica je lahko razdražena tudi zaradi kozmetičnih preparatov ali pomanjkanja estrogenov po menopavzi. Ukrepi, kot so denimo zamenjava pralnega sredstva, uporaba lokalnih sredstev za blažitev težav, izogibanje uporabi tamponov in vzdržnost pri spolnosti, bi morali v kratkem času odpraviti težavo, če pa ta vztraja, je treba raziskovati naprej.

Pomagamo si lahko tudi z antimikotičnimi sredstvi, ki so v prosti prodaji. FOTO: Tatsiana Niamera/Getty Images

Nosečnice na pregled!

Nastanek glivičnih okužb spodbujajo pogosta raba antibiotikov in naštete bolezni oziroma stanja, po večini pa jih lahko pozdravimo sami. Pomagamo si lahko s probiotiki, ki omogočijo vnovično vzpostavitev ravnovesja, v lekarni so v prosti prodaji na voljo tudi antimikotična sredstva. Nosečnice, imunsko oslabljene posameznice in kronične bolnice naj se glede zdravljenja okužbe posvetujejo z zdravnikom, obisk pri ginekologu pa je priporočljiv tudi ob hujši okužbi, ko se na spolovilu pojavijo razjede, ali takrat, ko nam razpoložljivi preparati ne pomagajo, oziroma se vnetje pogosto ponavlja, to je trikrat na leto ali celo pogosteje.

Če vnetje zanemarimo, se lahko razširi na zgornja rodila in prizadene maternico, jajčnike in jajcevode.

Vnetje nožnice je praviloma hitro odpravljivo stanje, a lahko preraste v hudo obliko, zato ga velja jemati resno. Če ga zanemarimo, se namreč lahko razširi na zgornja rodila in prizadene maternico, jajčnike in jajcevode. Mikroflora nožnice nima več ustrezne obrambne sposobnosti, zato je potrebno posebno in temeljito zdravljenje.