Odpornost na antibiotike narašča: »Do leta 2050 bi lahko umrlo 39 milijonov ljudi«

Več kot 39 milijonov ljudi po vsem svetu bi lahko v naslednjih 25 letih umrlo zaradi okužb z bakterijami, odpornimi na antibiotike, kaže študija, objavljena v reviji The Lancet. Strokovnjaki navajajo, da se je še vedno mogoče izogniti temu črnemu scenariju.

Ocenjuje se, da se bo odpornost na antibiotike, ki je že bila opredeljena kot velik zdravstveni problem, še povečala. Od leta 1990 do 2021 je več kot milijon ljudi po vsem svetu umrlo neposredno zaradi odpornosti na antibiotike, poudarjajo avtorji v študiji.

Analizirali so 22 patogenov, 84 kombinacij zdravljenja patogenov in 11 infekcijskih sindromov pri ljudeh vseh starosti iz 204 držav in območij, pri čemer so uporabili podatke več kot 520 milijonov ljudi.

V teh treh desetletjih se je umrljivost otrok, mlajših od 5 let, ki bi bila neposredna posledica odpornosti na antibiotike, zmanjšala za 50 odstotkov, kar je posledica izboljšav preprečevanja in obvladovanja okužb v njihovi starosti.

Toda vzporedno se je umrljivost med odraslimi, starimi 70 let ali več, v tem obdobju povečala za 80 odstotkov, skupaj s hitrim staranjem prebivalstva in večjo dovzetnostjo tega prebivalstva za okužbe.

»Čas za ukrepanje«

Študija pravi, da se bo število smrti zaradi odpornosti na antibiotike v prihodnjih desetletjih le povečalo.

Število neposrednih žrtev bi lahko do leta 2050 doseglo 1,91 milijona letno po vsem svetu, kar je skok za več kot 67 odstotkov v primerjavi z letom 2021, kažejo modeli, ki so jih razvili avtorji študije. Do sredine tega stoletja bo odpornost na antibiotike vplivala na 8,22 smrti vsako leto, kar je 74,5-odstotno povečanje od leta 2021.

Znanstveniki ocenjujejo, da bo med letoma 2025 in 2050 odpornost na antibiotike neposredno povzročila smrt več kot 39 milijonov ljudi po vsem svetu in bo povezana z nadaljnjimi 169 milijoni smrti.

Možni pa so tudi manj pesimistični scenariji. Znanstveniki pravijo, da je »zdaj čas za ukrepanje«, da zaščitimo ljudi po vsem svetu pred nevarnostmi, ki jih predstavlja odpornost na antibiotike.

Študija poudarja potrebo po ukrepih, ki združujejo preprečevanje okužb, cepljenje, zmanjševanje neustrezne uporabe antibiotikov in raziskave novih antibiotikov, da bi zmanjšali število smrtnih primerov, predvidenih do leta 2050.