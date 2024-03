Odkrili nov način zdravljenja za Parkinsonovo bolezen in Tourettov sindrom

Znanstveniki z univerze Mass General Brigham so iznašli nov način zdravljenja nekaterih možganskih motenj, vključno s Parkinsonovo boleznijo, distonijo, obsesivno-kompulzivno motnjo in Tourettovim sindromom. Znanstveniki so uporabili globinsko stimulacijo možganov (DBS), da bi izpostavili disfunkcije, odgovorne za štiri kognitivne motnje - te so sicer izjemno pogoste. Odkritje bi lahko pomagalo zdravnikom sčasoma razviti nova zdravila ali boljše načine zdravljenja.

Študija je vključila 261 bolnikov z vsega sveta – 70 z distonijo, 127 s Parkinsonovo boleznijo, 50 z diagnozo obsesivno-kompulzivne motnje in 14 s Tourettovim sindromom. Objavljena je bila 22. februarja v reviji Nature Neuroscience. Znanstveniki so vsakemu posamezniku v možgane vstavili elektrode in z računalniškim programom ugotavljali, katera možganska vezja ne delujejo pravilno.

To ni prvi preboj letos pri raziskovanju tega degenerativnega stanja. FOTO: Backford Analysis

»Preprosto povedano, ko možganska vezja ne delujejo več dobro, lahko delujejo kot zavore za določene možganske funkcije, ki naj bi jih izvajala,« je dejal dr. Andreas Horn, izredni profesor nevrologije na univerzi. »Uporaba DBS lahko sprosti zavoro in delno obnovi funkcionalnost.«

Horn je eden od 39 raziskovalcev iz 16 institucij, ki so soavtorice študije. »Na podlagi sedanjih ugotovitev lahko bolje razumemo, zakaj globoka stimulacija določene strukture v možganih pomaga bolnikom z različnimi motnjami. Identificiranje teh nedelujočih povezav bi nam lahko pomagalo bolje razumeti bolezni in lajšati simptome,« je zaključil.

Napredek v boju proti Parkinsonu

To pa ni prvi preboj letos pri raziskovanju tega degenerativnega stanja. Januarja je bila odkrita prej še neznana genska mutacija, ki zagotavlja znatno zaščito pred boleznijo in bi lahko pomagala pri razvoju novih načinov zdravljenja.

Odkritje bi lahko pomagalo zdravnikom razviti nova zdravila. FOTO: Ocskaymark Getty Images/istockphoto

Anomalija je redka, običajno se pojavlja pri ljudeh evropskega porekla, vendar lahko prepolovi možnosti za razvoj bolezni. Povezana je tudi z zaščito pred boleznimi, povezanimi s staranjem, vključno z rakom.

Profesor Pinchas Cohen, višji avtor študije, je nad ugotovitvami navdušen: »To odkritje odpira nove smeri za razvoj preciznih terapij za Alzheimerjevo bolezen. Poglablja razumevanje zbolevanja za Parkinsonovo boleznijo in razvoja novih terapij na tem področju. Poudarja pomen raziskovanja mitohondrijev kot novega pristopa k preprečevanju in zdravljenju starostnih bolezni.«