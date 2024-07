Oči poleti potrebujejo pomoč: UV-žarki in drugi dejavniki škodujejo organu vida

Poleti največ skrbi namenimo varovanju kože, a ne pozabimo, da UV-žarki in drugi dejavniki, značilni za najbolj vroče obdobje v letu, škodujejo tudi organu vida. Razdražene, suhe in vnete oči so pogosta nadloga, ki zelo rada zagreni počitnice, nevarno sevanje pa lahko povzroči še hujše zaplete, zato velja poskrbeti za ustrezno preventivo. Posebej pozorni naj bodo uporabniki kontaktnih leč, katerih oči so lahko še občutljivejše.

Pijemo dovolj tekočine, saj je količina solz odvisna tudi od hidracije telesa.

Sonce oči izsuši, jih utrudi, vid se lahko zamegli, žarki pa lahko spodbudijo tudi razvoj sive mrene in povzročijo fotokeratitis oziroma vnetje roženice. Zato redno nosimo sončna očala, pri nakupu kakovostnega izdelka pa se posvetujemo s strokovnjakom, ne zanemarimo niti naglavnih pokrival s širokimi krajci! Poleti mnogim nagajata klor in slana voda, kar lahko elegantno preprečimo z uporabo plavalnih očal; tako si lahko prizanesemo s pordelostjo in tudi vnetjem, ki je lahko nadvse nadležno in tudi boleče, po plavanju pa si oči umijemo še s sladko tekočo vodo ali speremo s fiziološko raztopino.

Po plavanju pomaga izpiranje oči. FOTO: Cunaplus_m.faba/Getty Images

Pijemo za oči

Suh zrak na nas poleti preži z vseh koncev. Klimatske naprave, ventilatorji, občasno pa še veter: vsi ti dejavniki izsušujejo naš organ vida, ki je tako razdražen, kot rečeno, pa lahko tudi vnet. Prijetno temperaturo, ki nam jo omogoči pihanje, kaj hitro skazijo rdečica, srbečica, pekočina in tudi kljuvanje v očesu, ob hujših primerih tudi izcedek. Ob tako izrednih razmerah naše oči ne zmorejo proizvajati dovolj solz, zato jim moramo pomagati s kapljicami.

Zlasti nevarne so klimatske naprave v majhnih prostorih, denimo v avtomobilu, zato pihanja ne usmerimo neposredno v obraz. Podobno suh zrak je na letalu, kjer si lahko ob daljši poti pomagamo z masko, ob krajši pa redno vnašamo kapljice in preprečujemo izsušitev. Pijemo dovolj tekočine, saj je količina solz odvisna tudi od hidracije telesa.

Lahko jih obvarujemo z ustrezno preventivo. FOTO: Andrei310/Getty Images

Očem pomagamo tudi z maščobnimi kislinami omega-3, ki blagodejno vplivajo na solzni film, zato si poleti privoščimo veliko rib, pa tudi kakšno jajce bo dobrodošlo. Za prigrizek pa zdravi oreščki!

Skrbimo tudi za higieno, in sicer si oči ne mencamo in se jih sploh ne dotikamo z nečistimi rokami, na kar moramo biti posebej pozorni med potovanjem. Utrujene oči pomirimo s hladnim obkladkom, poskrbimo tudi za zadosten počitek.

Najpogostejše je vnetje očesne veznice ali konjunktivitis.

Če pa nas le doleti nadležno vnetje, najpogostejše je vnetje očesne veznice ali konjunktivitis, čim prej ukrepajmo. Voden ali bister izcedek nakazuje, da je težava virusna, zato si lahko pomagamo sami s pogostim izpiranjem s fiziološko raztopino. Rumen ali zelen kaže na prisotnost bakterije, pri čemer pa lahko pomaga le zdravnik z antibiotičnimi kapljicami in po potrebi tudi mazilom.