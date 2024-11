Obvladajmo glavobol

Če imamo prvi najhujši glavobol, če boli za umreti in imamo poleg tega še druge znake, vročino, motnje zavesti, epileptični napad, nezmožnost premikanja okončin, motnje govora, moramo čim prej poklicati 112 in priti do zdravnika,« opozarja družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Ljubljana Mihaela Strgar Hladnik, dr. med., spec. »Samo ob glavobolu pa najprej vzamemo paracetamol 1000 mg in počakamo, da mine ena ura. Opazujemo, kako nam je zdravilo pomagalo. Če popusti, smo zdravi. Če še ne popusti, lahko vzamemo še en odmerek. Če še vedno ni učinka, je potreben posvet z zdravnikom,« izpostavlja.

Nekaterim vrstam glavobola se lahko izognemo s primernim življenjskim slogom.

Najprej vzamemo 1000 g paracetamola, če po eni uri ni bolje, odmerek ponovimo. FOTO: Fizkes/Getty Images

Obetavna zdravila

Nekaterim vrstam glavobola se lahko izognemo s primernim življenjskim slogom. »Tenzijski glavobol je tisti, ko ima bolnik občutek, da ga lonec stiska okoli glave, bolečina ni zelo huda, je pa moteča, to je glavobol, na katerega lahko vplivamo. Sprehodi, dovolj spanja, 150 min gibanja na teden in uravnotežena prehrana zmanjšujejo stres in pozitivno vplivajo na človeka in njegov tenzijski glavobol,« poudarja zdravnica.

»Bolnice z migreno večinoma vedo, kaj jo sproži. Sprožilci so lahko premalo ali preveč spanja, bliskajoča svetloba, hrup, sprememba nadmorske višine, ko gredo v hribe ali na morje, stres, menstruacija, sprememba vremena, odtegnitev ali preveč kave, vino … Znanih sprožilcev se mora bolnica čim bolj izogibati. Zdrav uravnotežen način življenja s tehnikami za sproščanje pripomore k boljši psihofizični kondiciji. S tem se bolnice tudi laže spopadejo z migreno,« dodaja.

Za migreno obstaja veliko zdravil na recept.

Bolnice z migreno večinoma vedo, kaj jim jo sproži. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Navaden glavobol, kot rečeno, odpravljamo z zdravili. »Večini pomaga paracetamol. Ob hujši bolečini lahko vzamemo nesteroidni antirevmatik ali kombinirane praške. Vendar pa teh ne smemo jemati več kot 10-krat na mesec zaradi možnosti nastanka glavobola zaradi prekomerne uporabe analgetikov. Treba je upoštevati navodila farmacevta, ki izda zdravilo. Če ga predpiše zdravnik, poda tudi navodila za jemanje. Za migreno obstaja veliko zdravil, ki jih predpiše zdravnik in se jih jemlje po njegovih navodilih,« opozarja. Prav za bolnice z migreno prihaja dobra novica, saj so na trgu nova, po besedah sogovornice obetavna učinkovita zdravila na recept. Alternativa sta lahko sprehod ali ležanje v temni tihi sobi in počitek.