O tej vrsti raka molčimo, čeprav smrtnost zaradi njega ni zanemarljiva

Trend umrljivosti pri ljudeh, ki so zboleli za rakom na mehurju, raste. Rak mehurja naj bi bil četrti najpogostejši rak pri moških in osmi najpogostejši rak pri ženskah. Ko začnejo celice v mehurju nenadzorovano rasti in tvorijo tumor, govorimo o raku mehurja.

Poznamo tri vrste raka mehurja:

urotelijski karcinom (prehodnocelični karcinom),

ploščatocelični karcinom in

adenokarcinom.

Bolezen je veliko pogostejša pri moških kot pri ženskah, in to kar štirikrat. Bolj ogroženi so starejši, povprečna starost osebe s to diagnozo je 73,3 leta, kljub temu pa zbolevajo tudi mlajši ljudje.

Med najpogostejšimi simptomi raka na mehurju je pojav krvi v urinu. Če se vam to zgodi, morate zadevo jemati zelo resno in takoj obiskati zdravnika. Pomembno je, da diagnozo postavimo čim prej. Zgodnejše odkrivanje je povezano z uspešnejšim zdravljenjem. »Kar 50 odstotkov vseh primerov tega raka je povezanih z dejavnikom tveganja kajenja, to pa je preprečljiv dejavnik te bolezni, na katerega zagotovo lahko vplivamo,« poudarja izr. prof. dr. Igor Tomašković, dr. med., specialist urolog in predsednik Hrvaškega urološkega društva. Kadilci imajo štiri- do sedemkrat večjo verjetnost, da bodo zboleli za rakom na mehurju, kot nekadilci.

Tako pri moških kot pri ženskah je zgodnja diagnoza povezana z višjimi stopnjami preživetja, vendar izkušnje kažejo, pravijo zdravniki, da je pri ženskah pogosteje kot pri moških diagnosticiran rak mehurja v poznejši fazi.

Zaskrbljujoči simptomi

Če se pojavita bolečina in pekoč občutek, šibek curek, nujna potreba po uriniranju ipd., lahko pomislimo, da gre za vnetje sečil in posežemo po kakšnem od zeliščnih pripravkov iz lekarne. Izredno pomembno pa je, da tudi najmanjših sprememb in simptomov ne zanemarimo in se odpravimo k zdravniku, ki bo po temeljitem pregledu in preiskavah ugotovil vzrok simptomov in priporočil ustrezno zdravljenje.

Nekateri znaki so pogosti stranski učinki diuretikov, ki lahko povečajo potrebo po uriniranju, nekateri simptomi pa so znak resnejših težav, kot so okužbe sečil, kamni v mehurju, travma, obstrukcija sečnice, povečana prostata ali rak na mehurju.

Večja verjetnost, da zbolite za rakom mehurja, je, če ste starejši, če ste kadilec, če ste izpostavljeni nekaterim kemikalijam, če so vam obsevali medenico, če imate kronične okužbe mehurja ali kamne ali kot posledica nekaterih genetskih stanj.