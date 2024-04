Nimajo konkurence: Najboljše vaje za zdravje in vitkost

Ne samo da pet tibetanskih vaj poskrbi za gibčno telo, dvignejo tudi raven energije, uravnavajo delovanje žlez z notranjim izločanjem, krepijo odpornost in niti malo niso zahtevne.

Prva vaja: energija

Stojimo vzravnano, roke položimo ob telo in jih dvignemo v višino ramen. Telo tvori obliko črke T. Dlani so odprte in obrnjene proti tlom, stopala v širini ramen.

Za cel krog se zasukamo na eni nogi v smeri urnega kazalca. Med obratom globoko vdihnemo in izdihnemo. Če začutimo vrtoglavico – na začetku jo bržkone bomo –, se postavimo v začetni položaj in počakamo, da mine.

En obrat je ena ponovitev.

Druga vaja: zemlja

Na trdno podlago se uležemo na hrbet. Noge so iztegnjene, roke ob telesu, dlani obrnjene proti tlom. Vdihnemo skozi nos in med vdihom dvignemo noge tako, da bodo s telesom tvorile kot 90 stopinj.

Ko so noge dvignjene, dvignemo glavo čim višje od tal. Med počasnim izdihom spustimo noge in glavo.

Najboljši čas za izvajanje vaj je jutro, takoj, ko vstanemo, pred zajtrkom. Prvih sedem dni naredimo tri ponovitve vsake vaje. Naslednja dva tedna po štiri, nato po pet in tako bomo počasi prišli na 21 ponovitev, kar je maksimum. Že prej bomo začutili spremembe tako na telesu kot pri počutju.

Tretja vaja: zrak

Pokleknemo na tla, stopala so iztegnjena in se tal dotikajo le s prsti. Kolena so rahlo razmaknjena, hrbtenica je ravna. Roke položimo na zadnjico in brado spustimo proti prsim.

Med vdihom glavo potisnemo čim bolj nazaj, zadržimo in med izdihom glavo premaknemo v prvotni položaj.

Četrta vaja: voda

Sedimo na tleh. Roke so ob telesu, hrbet je raven, glava obrnjena proti prsim. Vdihnemo in se med vdihom nagnemo s telesom naprej in gor, glavo potisnemo nazaj.

V položaju most zdržimo nekaj sekund in nato med izdihom sedemo v začetni položaj.

Tibetanske vaje so stare že štiristo let, a se še danes izvajajo v izvirni obliki. FOTO: Shutterstock

Peta vaja: ogenj

Uležemo se na trebuh in se dvignemo na roke. Noge so iztegnjene, stopala se tal dotikajo le s prsti. Glava je dvignjena in nagnjena nazaj.

Naslonjeni na dlani in prste stopal med vdihom dvignemo telo, visoko dvignemo medenico, glavo pa obrnemo proti tlom. Med izdihom se vrnemo v začetni položaj.