Ne zapravite si vzburjenja

Spalnica je namenjena počitku in intimi, zato vse drugo počnemo drugje. Ne želimo si zapraviti spolne sle, zato naj spalnica ostaja udoben, umirjen prostor za sprostitev in užitke v dvoje.

Telefon

Nič ni narobe, če si na telefonu predvajate romantično pesem ali nastavite budilko, vseeno pa ne pretiravajte z brskanjem po spletu, saj boste tako popolnoma pozabili, da imate ob sebi partnerja. Tudi če bo hotel navezati stik z vami, boste v svojem vesolju, zato odložite telefon in se raje posvetite izbrancu.

Delovni kotiček

Pogosto se zgodi, da spalnica postane delovni kotiček, včasih se prelevi v otroško sobo, vsekakor pa tako hitro izgublja čar kot romantični prostor, kjer lahko sproščate svoje strasti in fantazije. Če že mora imeti vlogo večnamenske sobe, poskrbite, da vsaj pred spanjem postane oaza intime.

Kaos

Spalnica je privlačna, ko je pospravljena, sveža, čista, dišeča, čar pa izgubi, ko se v njej skrivajo kupi perila, papirjev in druge navlake, ki spadajo v klet ali na podstrešje. Urejena spalnica kliče po sprostitvi in užitku.

Družba

Zgodi se, da spalnico zasedejo majhni otroci in hišni ljubljenčki, kar zelo hitro pripelje do tega, da spolno življenje zamre. Obiske omejimo na kratke trenutke, vsakdo naj ve, da posteljo delimo samo s partnerjem.

Težki pogovori

Včasih se resnemu pogovoru tudi v spalnici ne morete izogniti, vendar naj jih bo čim manj. Naporne teme, kot so krediti, stres v službi, obveznosti do otrok, gospodinjstva ..., pustite za kuhinjo, kopalnico ali dnevno sobo, saj bodo v spalnici odtegnile pozornost od partnerja in bosta drug na drugega preprosto pozabila. Težko je preklopiti z resnega na romantiko, o tem se pogovarjajte drugje!