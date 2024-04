Ne nasedajte! To so štiri laži, ki jih ljudje najpogosteje izrečejo pred seksom

Vsi lažemo. Nekateri seveda bolj in pogosteje kot drugi, a razlogov, zakaj nekdo govori neresnico, je veliko. Nekateri ljudje skrivajo globoke, temne skrivnosti, drugi nočejo nikogar prizadeti, nekaterim pa se zdi zabavno in razburljivo. Obstajajo tudi takšni, ki se ne znajo odpreti drugim, ker so se iz preteklih izkušenj naučili, da so na koncu prizadeti. Vsekakor ljudje lažejo iz različnih razlogov, DirecTv je vprašal 2000 anketirancev, naj priznajo nekaj belih laži, ki so jih povedali v svojem življenju, in ocenijo resnost teh laži na lestvici od ena do pet. Zanimivo je, da so bile prve štiri laži na seznamu povezane s spolnostjo.

Tukaj so štiri najpogostejše laži, ki jih ljudje izrečejo pred seksom, po prej omenjeni študiji.

1. Jemljem tabletke

Na lestvici od 1 do 5 je ta laž dobila oceno 4,52 kot najtežja laž. Ženske ne bi smele lagati o tem.

2. Ne iščem samo seksa

Po mnenju anketirancev ta laž, ki je prejela oceno 3,56, ni tako težka kot prva, vsekakor pa lahko povzroči globoko trpljenje in zlomljeno srce.

3. Spal sem z x osebami

Nenavadno je, da ta laž ni višje na lestvici (ima oceno 3,46), saj bi morala biti že sama nevarnost okužbe s spolno prenosljivo boleznijo zadosten razlog za skrb.

4. Ti si prva oseba, s katero sem to naredil

Na lestvici je bila ta laž ocenjena s 3,23 in morda je to ena tistih laži, ki se izrečejo, da ne bi koga prizadeli. Ali jim dali občutek, da so posebni in jim okrepili samozavest.

Raziskava je tudi pokazala, da ljudje največ lažejo sodelavcem v službi, nato družini in šele nato prijateljem. To je smiselno, ker če vam kolega na vaš prosti dan pošlje sporočilo, da je zaseden, in vas prosi, da mu pridete pomagat, si boste verjetno izmislili kakšen izgovor, zakaj tega ne morete storiti. In spomnite se, kolikokrat ste lagali svojim prijateljem o tem, kako čudovit je fant, s katerim hodijo, ali svoji mami o tem, kako je spekla odlično torto, čeprav je komajda užitna.

Toda anketa je pokazala tudi nekaj dobrih stvari. Le 10,78 vprašanihje izjavilo, da so lagali svojim zakonskim partnerjem, le 8,71 pa neporočenim partnerjem. In glede tega, kdo največ laže, si lahko pari oddahnejo. Izkazalo se je namreč, da so na tem področju najhujši samski.