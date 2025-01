Ne kupujte jih iz druge roke

Nakupovanje rabljenega blaga ima lahko velike prednosti. Ne le da je cenejše, je tudi trajnostno in do okolja prijazno, za mnoge pa je to predvsem zabaven in cenovno dostopen konjiček. Vendar obstajajo tudi nekateri predmeti, ki jih rabljenih pravzaprav nikoli ne bi smeli kupiti. Kateri so že to?

Blazine za posteljo je neprimerno bolje kupiti nove. Tako kot še drugi oblazinjeni predmeti so lahko pravo leglo golazni (uši, stenic, množice mikrobov in bakterij), zaradi katerih bo postalo vaše življenje po nepotrebnem čisto preveč stresno.

Otroški sedeži so dragi. Kljub temu rabljenih, če se le da, ne kupujte. FOTO: Boštjan Okorn

V isti kategoriji so rabljena posteljnina in vzmetnice: takšen nakup bi pomenil preveliko tveganje. Medtem ko so posteljne stenice ali telesne tekočine verjetno tisti glavni pomisleki, pa je treba pri vzmetnicah upoštevati tudi to, da se ob redni uporabi pokvarijo, običajno so rabljene že povešene, nagnjene ali tako upadle, da bi bila kakovost vašega spanja na preveliki preizkušnji.

Tako kot vzglavniki in vzmetnice so tudi oblazinjena vzglavja gojišče mikrobov in bakterij. Nekateri se pred spanjem nikdar ne umijejo, takšni gredo potem v posteljo. Tudi razni izdelki za lase lahko obarvajo vzglavnik in pustijo svoj vonj za vse večne čase.

Tudi rabljene posteljnine iz omenjenih razlogov nikar ne kupujte.

Starinski pribor in čelade

Če kupujete jedilni pribor ali posode, ki jih želite uporabljati, in ne le razstavljati, bi se prav tako lahko pojavile težave. Nekateri starinski izdelki, proizvedeni pred določenim časom, lahko vsebujejo zdravju škodljiv svinec. Če niste prepričani, kje in kdaj so bili narejeni, si omislite komplet za testiranje svinca.

Čelada je izjemno pomemben kolesarjev pripomoček.

Vedno kupujte tudi nove čelade! Čelade so zasnovane tako, da prenesejo večje udarce, in jih je treba po določenem času zamenjati. Ni mogoče vedeti ali preveriti, kako pogosto je predhodnik to čelado uporabljal in ali se bo sploh še lahko pravilno odzivala pri morebitnem padcu.

Tudi luksuznih izdelkov, kot so torbice in čevlji, ni priporočljivo kupovati iz druge roke. Na trgu se pojavlja množica nepristnih predmetov, ki bi jih lahko občutno preplačali.

Še najbolje bi se bilo izogniti tudi nakupu rabljenih preprog. Ljudje jih pogosto menjajo, ker so hišni ljubljenčki pogrizli vogale ali imeli na njih pravo pravcato stranišče. Določene madeže in vonjave bo namreč nemogoče odstraniti.

Otroški sedeži so dragi. Kljub temu rabljenih, če se le da, ne kupujte. FOTO: Ryan Mcvay/Getty Images

Tudi otroške posteljice, pa čeprav res lično izdelane, niso najboljša izbira za vašega novorojenčka. Zaradi nenehnega spreminjanja varnostnih standardov bi bila lahko rabljena posteljica preprosto prenevarna.

Kadar kupujete rabljeno napravo, je dobro vedeti, da jo je ob prevzemu po navadi težko preizkusiti in ugotoviti njeno popolno funkcionalnost. Nemogoče je poznati njeno zgodovino, na primer, kako je bila uporabljena in kdaj je bila kupljena. Ker imajo aparati že tako kratko življenjsko dobo, je zato škoda vašega denarja.

Tudi otroški avtosedeži so dragi in otroci jih hitro prerastejo. Kljub temu bi se morali starši boriti proti nakupu rabljenih. Takšni avtosedeži imajo namreč rok trajanja, varnost pa mora biti pri teh stvareh vendarle na prvem mestu.